Con el trofeo. Boca volvía a obtenerlo después de más de 20 años.

Ya pasaron 18 años de la final entre Boca Real Madrid , disputada el 28 de noviembre de 2000 en la ciudad de Tokio, y desde ese día, donde el Xeneize venció 2-1 al Merengue con dos goles dey uno dey se alzó con la Copa Intercontinental, que La Casa Blanca no pierde en una instancia definitoria en un torneo internacional. Y no es que no hubo oportunidad, ya que fueron 13 las final es internacionales que jugaron los madrileños tras esa noche en la capital nipona.Si seguimos con los números, el fantasma de Boca para Real Madrid es mucho más grande: es el único club que le ganó a los españoles en cuatro continentes distintos.