Ubaldo Matildo Fillol es uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Campeón del mundo con la Selección en el Mundial Argentina 1978, ganador de títulos locales con River y Racing y todo un emblema debajo de los tres palos.

En los últimos días, se viralizó una fotografía en la que el Pato viajaba en tren hacia el entrenamiento de las inferiores del Millo en Ituzaingó, que prendió fuego las redes sociales. Crónica TV fue a buscarlo a la estación Villa Devoto, encontró al ex guardavallas y viajó en el Ferrocarril Urquiza junto con él.

Fillol no dejó tema sin tocar. La posible convocatoria de Franco Armani a la Selección, el error de Agustín Rossi en Boca ante Palmeiras, su trabajo con los juveniles y anécdotas de su extraordinaria carrera. Hubo lugar para situaciones graciosas, como el momento en que el tren se acercaba y, el Pato, nervioso, le aseguró al cronista del canal de noticias, Rodolfo Morel: "este no me lo pierdo, ya dejé pasar tres".

La nota completa: