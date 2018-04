María Soledad Garibaldi, la fiscal a cargo de la investigación por corrupción de menores de Independiente, dijo que "en los próximos días" citará a declarar al ex futbolista y campeón mundial de fútbol en 1978, Daniel Bertoni, quien dijo hace dos días que "siempre existió" el abuso sexual contra jugadores de las divisiones juveniles.



"La verdad que esto existió siempre. En la época nuestra también había 'rum rum' de estas cosas. La suerte fue que un chico ahora se quebró y habló. Si no, hubiera continuado esta pedofilia y esta prostitución", dijo a TNT Sports el ex delantero de Independiente, Fiorentina y Napoli de Italia, entre otros clubes.



Garibaldi, quien está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción 4 (UFI 4) de Avellaneda, también confirmó que esta tarde declaran Juan Manuel Díaz Vallone y Alejandro Carlos Dal Cin, detenidos ayer, tras permanecer prófugos.



Dal Cin es representante de jugadores juveniles y fue apresado el viernes cuando se dirigía a la UFI 4 de Avellaneda, mientras Díaz Vallone, organizador de torneos de las divisiones inferiores, quedó detenido tras presentarse junto a su abogado en la sede de la fiscalía.



En total ya son seis los detenidos, pero cinco por la causa sobre abuso y corrupción de menores: el árbitro de primera división Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el estudiante de 24 años Silvio Ernesto Fleyta, Dal Cin y Díaz Vallone. Por otra parte, está detenido por encubrimiento el abogado de Bustos, Carlos Tomás Beldi, quien, al saber que su cliente había sido arrestado, rompió a martillazos el celular del árbitro.



La fiscal aseguró ayer que son siete los menores víctimas de la red de abusos, todos de las divisiones inferiores de Independiente, y que en los diez días que lleva la causa se realizaron 27 allanamientos en la Ciudad, Gran Buenos Aires y el interior bonaerense, se hicieron cuatro cámaras Gesell y hubo 100 declaraciones testimoniales, entre otras medidas de prueba.