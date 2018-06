(6) se clasificó este jueves a las semifinales de Roland Garros al vencer 7-6 (5), 5-7, 6-3, 7-5 al croata(4) y enfrentará al número 1 del mundo, el español, por un lugar en el partido decisivo.El tandilense sacó a relucir una vez más su estirpe de campeón y venció al croata en 3 horas y 50 minutos, en un partido de alto nivel jugado en la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo ubicado en la zona parisina de Bois de Boulogne.Las semifinales cruzarán a Del Potro con Nadal, que eliminó a, y al austríaco(8) con la revelación del torneo, el italiano(72).Del Potro, de 29 años, superó todas las expectativas en París. Llegó al torneo con muchas dudas por la lesión muscular que había sufrido dos semanas atrás en el Masters 1000 de Roma pero su mentalidad ganadora, la potencia de su derecha y el servicio como gran aliado le bastaron para construir una campaña impecable que le permitirá, desde el lunes, ubicarse nuevamente 4 del mundo, su mejor posición histórica que había conseguido en 2014.La Torre de Tandil, cinco veces semifinalista de un Grand Slam (las anteriores en Roland Garros 2009, Wimbledon 2013 y el US Open en 2009 y 2017), protagonizó un torneo de menor a mayor, con triunfos consecutivos sobre los franceses(116) y(62), el español(36), el estadounidense(10) y Cilic (4), a quien domina ampliamente en el historial por 11 a 2, incluida la épica victoria en Zagreb del 27 de noviembre de 2016, cuando Argentina conquistó su única Copa Davis.La victoria ante Cilic había comenzado a gestarse el miércoles cuando suspendieron por lluvia con el marcador igualado 6-6 y 5-5 en el tie break, pero con Delpo al servicio. En la reanudación, el tandilense no falló y ganó los dos puntos que le hacían falta para llevarse el set por 7-6.El partido fue raro, cambiante, porque Del Potro perdió un segundo set muy parejo, luego en el tercero estaba abajo 3-1 y ganó cinco juegos consecutivos para imponerse por 6-3 y en el cuarto y último tuvo la inteligencia y capacidad para lograr un quiebre en el momento exacto, además de ejercer un dominio mental sobre Cilic aún en los momentos que le eran desfavorables.El tandilense solo se vio superado cuando el croata jugó profundo en el segundo set y también porque estaba demasiado estático, sin demasiada movilidad, algo que mejoró a tiempo.Del Potro no encontraba el partido, se lo notaba incómodo, aunque pudo encaminarlo en parte por la gran cantidad de errores no forzados que cometió Cilic y también porque su calidad le permite resolver situaciones para otros imposibles.En ese contexto, Delpo comenzó a mover las piernas cuando estaba abajo en el tercer set y ajustó su derecha, eso le dio la confianza que precisaba para ir en busca del triunfo, que llegó por mérito propio y también por la acumulación de errores de Cilic.Del Potro se puso 5-3 en el tercer set con un quiebre de servicio y luego se llevó por 6-3 el parcial sacando en cero: eso desanimó al balcánico, quien de a poco se fue apagando hasta ser superado claramente en el quinto parcial, más allá de que el resultado final fue 7-5.La Torre festejó un triunfo que le permitirá superar en el ranking mundial a Cilic (4) y al búlgaro(5), e intentará agrandar su leyenda frente a Nadal, el mejor de todos sobre polvo de ladrillo que busca su undécima coronación en París.El tandilense está abajo por 9-5 en su historial con Nadal y, además, nunca pudo ganarle sobre polvo de ladrillo, aunque eso no le impedirá ir en busca de una victoria que, de conseguirla, le permitirá superar en el ranking también el alemán(3).Del Potro, campeón del US Open en 2009 y este año en Acapulco e Indian Wells (totaliza 22 títulos ATP en el circuito), jugará su segunda semifinal en Roland Garros , nueve años después de aquella que perdió en forma increíble ante el suizoen cinco sets.