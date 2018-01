El secretario deportivo de Independiente, Jorge Damiani, aseguró que sus pares de San Lorenzo son “soberbios” y deslizó una mala relación entre los clubes mientras desde Avellaneda mantienen el interés por el volante, Fernando Belluschi.



"Cuando nosotros arrancamos en el club, los dirigentes de San Lorenzo nos ninguneaban. A mí no me importa que en San Lorenzo hoy no paguen los sueldos, lo que me da bronca es que son soberbios”, manifestó Damiani en diálogo con el programa partidario “ Independiente de América”.



"¿Los de San Lorenzo quieren ser como nosotros? Si en 100 años ganaron una sola Libertadores... y fue hace dos años. ¿De qué me vienen a hablar?”, agregó el dirigente de Independiente.



Asimismo, Damiani indicó que el empresario Marcelo Tinelli, este lunes alejado de la comisión directiva, llamó al volante uruguayo Christian Rodríguez y el delantero Lucas Albertengo para que no vayan al club de Avellaneda.



"Sé que ellos festejaron cuando nos fuimos a la B y hoy están calientes porque nos va bien”, agregó Damiani.



Por último, el secretario deportivo del Rojo se refirió a las posibilidades de contratar a Belluschi: “(Ariel) Holan lo quiere desde el primer día que llegó al club, pero lo único que hubo oficialmente fue un llamado de (Guillermo) Maldonado a (Matías) Lammens. Con Belluschi no se puede hablar sólo de lo que pretende San Lorenzo, sino del contrato del jugador. Es muy importante el número del contrato. Es el 30% de lo que hoy debe el club, aseguraron.