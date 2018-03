A pesar de las constantes polémicas durante las pruebas en los campeonatos europeos, el Video Assistant Referee ( VAR) será oficialmente autorizado para el Mundial de Rusia 2018, este sábado en Zúrich por la International Board, el órgano garante de las reglas del juego.



"Nadie sabe todavía exactamente cómo funciona.Todavía hay mucha confusión", señaló el lunes sobre la herramienta el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.



"No estoy para nada en contra, pero debemos explicar mejor cuándo se utiliza. Veremos en la Copa del Mundo", añadió.



A comienzos de enero, la instancia hizo un balance "muy positivo y alentador" de los ensayos realizados desde marzo de 2016.



Además de en Alemania e Italia, el sistema fue probado en varias competiciones internacionales, como la Copa de las Confederaciones, o en copas nacionales, en Francia e Inglaterra.



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo: "En 2018 no podemos permitir que toda la gente en el estadio y toda la gente ante una pantalla de televisión vea en algunos minutos si el árbitro ha cometido un gran error o no, y que él único que no tenga derecho a repasar la jugada sea el árbitro. Si podemos ayudarlo, debemos hacerlo".



Jose Mourinho, técnico del Mánchester United, se mostró por una vez diplomático: "Pienso que nuestro deporte es tan bonito que para cambiarlo, debemos cambiarlo a mejor. Con la tecnología de la línea de gol (ya utilizada en el Mundial 2014) estoy muy contento. Si encuentran una manera en la que VAR siempre acierte y aporte la verdad, me gusta".