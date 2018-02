Juan Martín Del Potro junto a su fiel compañero, César.

Juan Martín Del Potro sufrió la perdida de su perro César, quien fue su compañero durante 10 años, y expresó su dolor a través de las redes sociales. Su flamante ex pareja, Jimena Barón, demostró apoyarlo en el triste momento.

El tenista se despidió vía Instagram y le dedicó a su mascota, un terranova de color negro, unas emotivas palabras.

"Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César", expresó.





Jimena Barón lo apoyó en el triste momento

Jimena Barón, quien anunció su separación con el tenista recientemente, reaccionó al emotivo posteo de 'Delpo' y demostró que aún mantiene un buen vínculo con el profesional.

El posteo, que casi llega a los 250 likes después de seis horas de ser publicado, recibió el particular "me gusta" de la actriz y cantante.