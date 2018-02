El delantero de Racing, sostuvo que cuando tenía 15 años fue a probarse a Boca y también a San Lorenzo, y ambas instituciones lo rechazaron.

“Me probé en Boca y San Lorenzo, ambos me rechazaron. En Boca me dijeron que me faltaba potencia, velocidad y no estaba a la altura del club”, confesó el atacante a Súper Mitre Deportivo.

Además, al pedirle sensaciones sobre el seguimiento que hace Jorge Sampaoli de su rendimiento, se mostró honrado. “Que me venga a ver a un entrenamiento es un orgullo para mí. Sería una locura pensar una dupla con Messi en la Selección. Primero me encantaría conocerlo, agradecerle el fútbol y la manera en que nos representa”, sostuvo al soñar con la posibilidad de jugar en Rusia 2018.

El futuro llegará

Después de que se lo nombrara insistentemente por un posible pase al Atlético de Madrid, el Inter asoma como su nueva casa, ya que se daría una operación en un valor cercano a los 17 millones de euros.

“Trato de entregarme al máximo y estar pendiente de este club. De lo que pasa afuera se encargan mi representante y mi familia, obviamente después decidiré yo”, sostuvo manteniéndose fuera de los rumores que lo vinculan a la institución de Italia.



Sampaoli en el Cilindro

Durante la práctica de este jueves Jorge Sampaoli, junto a sus ayudantes Sebastián Beccacece y Jorge Desio, presenciaron la práctica del equipo de Avellaneda.

El entrenador también fue recibido por el secretario técnico, Diego Milito. Pero el motivo central de la visita fue el seguimiento que hace sobre Martínez, a quien tiene en cuenta para los próximos amistosos que serán el 22 de marzo ante Italia en Manchester y el 27 frente a España en Madrid.

Sampaoli en el Cilindro. (Twitter)

Sampaoli también estuvo el miércoles en Independiente para compartir un rato con Fabricio Bustos, Juan Sánchez Miño y Maximiliano Meza.

Este viernes será el turno de Boca donde luego de conversar con su entrenador Guillermo Barros Schelotto y hará lo propio con Cristian Pavón, Fernando Gago, Darío Benedetto, Pablo Pérez y Carlos Tévez.

Mientras que la semana próxima llegará hasta el entrenamiento de River para donde verá al DT Marcelo Gallardo y a los jugadores Enzo Pérez y Franco Armani.