El delantero Gonzalo Higuaín le dio el triunfo a Juventus, líder de la liga italiana de fútbol de primera división, sobre Inter por 3-2 como visitante, en el marco de la 35ta. fecha de la Liga de Italia.



El ex futbolista de River anotó la tercera conquista del conjunto turinés, a los 44 minutos del segundo tiempo, luego de los goles del brasileño Douglas Costa (13m. PT) y el eslovaco Milan Skriniar (43m. ST), en contra, mientras que el argentino Mauro Icardi (7m. ST) y el italiano Andrea Barzagli (20m. ST), en contra, anotaron en el equipo milanés.



Además, el mediocampista uruguayo Matías Vecino, a los 17 minutos del primer tiempo, recibió la tarjeta roja directa en Inter.

Con este resultado, Juventus (88 unidades) se encaminó hacia el heptacampeonato local y su 32da. estrella, al tiempo que Inter (66 puntos) salió de la zona de Liga de Campeones de Europa.



El protagonismo de Higuaín y Dybala en Juventus y el de Icardi -en la órbita de Jorge Sampaoli- en Inter fue fundamental en el clásico italiano.



Higuaín, quien prácticamente no tocó el balón en todo el partido, encontró un centro del cordobés Paulo Dyabla, que entró a los 15m. del complemento, y acalló a los hinchas presentes en el estadio Giuseppe Meazza con un cabezazo.



Por su lado, Icardi se mostró siempre intenso y participativo en su equipo, aunque fuera del área resultó ausente. Igualmente, el ex Sampdoria aprovechó la única que tuvo dentro de su zona de conforto y también de cabeza le anotó su octavo tanto en 11 enfrentamientos ante la Juventus.



El visitante recibió el cimbronazo, al que le continuó el tanto en su propio arco de Andrea Barzagli, y sintió cómo el título pasaba a depender de Napoli (84 puntos).

Sin embargo, los cambios del entrenador local, Luciano Spalletti, que sacó a Icardi para meter al defensor Davide Santon (39m. ST) llevó a Inter a retroceder en la cancha frente a los embates de la "Vecchia Signoria".

De esta manera, con el liderazgo de Paulo Dybala, que en la semana recibió reclamos de los hinchas de su club y que le exigieron ganar "este título" con mucha vehemencia, consiguió revertir una historia complicada.

Las fallas del arquero esloveno Samir Handanovic, que tuvo una grave falencia en el empate 2-2 y no salió en el centro que terminó con el tanto de Higuaín dentro del área chica, le dieron vida a Juventus en su lucha por la séptima consagración consecutiva.

En la próxima fecha, Juventus recibirá a Bologna e Inter visitará a Udinese.

En el otro resultado de la fecha, Roma, actual semifinalista de la Liga de Campeones de Europa, goleó a Chievo Verona por 4-1 como local.

La 35ta. fecha proseguirá mañana con: Crotone-Sassuolo; Atalanta (Alejandro Gómez y José Palomino)-Genoa (Nicolás Spolli y Santiago Gentiletti); Benevento-Udinese (Albano Bizzarri, Maximiliano López y Rodrigo De Paul); Bologna-Milan (Mateo Musacchio); Hellas Verona-Spal; Sampdoria (Matías Silvestre y Ricardo Álvarez)-Cagliari; Fiorentina (Germán Pezzella y Giovanni Simeone)-Napoli; Torino (Nicolás Burdisso y Cristian Ansaldi)-Lazio.



-Posiciones-

Juventus 88 puntos; Napoli 84; Roma 70; Lazio 67; Inter 66; Atalanta 55; Milan 54; Fiorentina y Sampdoria 51; Torino 47; Genoa 41; Bologna 39; Sassuolo 37; Udinese y Cagliari 33; Chievo Verona y Crotone 31; Spal 29; Hellas Verona 25; y Benevento (*) 17.

(*) Descendido.