Arde Atlético de Madrid: Juventus quiere repescar a Nicolás González

El presente de Juventus de Turín está lejos de lo que marca su historia reciente. El conjunto italiano atraviesa una temporada irregular, ya que no logró clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League, fue eliminado por Atalanta en los cuartos de la Coppa Italia y actualmente se ubica sexto en la Serie A, por lo que hoy está fuera de los puestos de clasificación a la próxima Champions.

Ante este panorama, la dirigencia de la Vecchia Signora ya trabaja en un plan de refuerzo del plantel con el objetivo de volver a pelear en lo más alto del fútbol europeo. Tras haber dominado el calcio con nueve títulos consecutivos entre las temporadas 2011/12 y 2019/20, el escenario cambió y en los últimos años la pelea por el campeonato quedó principalmente entre Inter Milan, AC Milan y Napoli.

Según informó el diario italiano Tuttosport, uno de los primeros apuntados para reforzar el ataque es Nicolás González, futbolista que pertenece al club de Turín pero que actualmente se encuentra cedido en el Atlético de Madrid.

El extremo argentino llegó al conjunto que dirige Diego Simeone con un préstamo que incluye una cláusula de compra automática si alcanza determinados objetivos. El acuerdo establece que el Atlético podrá quedarse con el jugador si disputa el 60 por ciento de los partidos de la temporada en La Liga, siempre que en cada uno sume al menos 45 minutos en cancha.

Hasta el momento, González ya jugó 13 encuentros cumpliendo con ese requisito, por lo que necesitaría ocho partidos más para activar la cláusula que permitiría su traspaso definitivo.

Sin embargo, desde Italia aseguran que Juventus analiza recuperarlo para potenciar el ataque del equipo que dirige Luciano Spalletti. Esto podría generar un escenario de negociación con el Atlético, que está conforme con el rendimiento del argentino y pretende retenerlo.

De esta manera, todo indica que las próximas semanas podrían traer tironeos entre ambos clubes, en medio de un mercado en el que la Juventus busca reconstruir su plantel y volver a ser protagonista tanto en Italia como en Europa.

Los números de Nico González en el Atlético de Madrid