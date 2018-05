El DT de Estudiantes de La Plata, Leandro Benítez, se mostró "contento" por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras vencer en la noche del jueves a Nacional de Montevideo por 3 a 1, y "por el esfuerzo que pusieron los jugadores para lograr el objetivo".

"No fue vistoso el partido, pero los jugadores dieron todo y me pone contento el esfuerzo realizado para lograr el objetivo", indicó el entrenador. Según Benítez, Estudiantes "fue más directo en el segundo tiempo", etapa en la que marcó sus tres goles, "y el empate impulsó al equipo hacia adelante".

"Es importante haber ganado, se cumplió uno de los objetivos que tenía el club en este primer semestre", indicó el "Chino". Y respecto de su futuro, el DT interino apuntó: "No sé que pasará. Siempre primero está Estudiantes. Con estos colores siempre me ilusiono y voy a estar donde lo disponga el club. Y si me toca seguir como entrenador del primer equipo, yo me siento preparado", concluyó.