Diego Maradona apoyó este lunes al volante Alejandro “Papu” Gómez y dejó en claro que no quiso lesionar a Lucas Biglia -de cara al Mundial Rusia 2018- en el enfrentamiento entre Atalanta y Milan por la liga italiana, el pasado domingo 13 de mayo.



"Quiero mandarle un abrazo enorme al ’Papu’ Gómez y a todos los que creen que quiso lesionar a Biglia a propósito. Los desafío (sea quien sea y se llame como se llame) a que me digan cuántos jugadores lesionó el ’Papu’ Gómez en su carrera”, escribió Diego en su cuenta oficial de la red social Instagram.



"En el fútbol no es válido solamente pelearse en el túnel. También te podes encerrar en una habitación y matarte a trompadas. Porque es muy fácil hablar, amenazar y al final nadie va a buscar a nadie", indicó Maradona.



El ex capitán del Seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986 también especuló sobre la intención de dejarlo afuera a Gómez del Mundial Rusia 2018.



"Estaría bueno que tengan huevos y que lo digan abiertamente, pero hacerlo quedar ante el mundo como alguien que rompió a un compañero, es demasiado", afirmó Diego.



En ese sentido, Maradona apuntó directamente contra Sergio Agüero, quien deslizó un concepto similar en una entrevista por televisión. "Yo creo que el Kun y todos los que lo criticaron, le deben una disculpa. No lo hizo de mala leche", concluyó Maradona.