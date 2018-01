Por una molestia en su cadera de la cual aún no logró recuperarse, el británico decidió no formar parte del primer Grand Slam de la temporada. "No estoy listo para competir", anunció el ex número uno del mundo. Quien tampoco estará presente en Melbourne será el japonés Kei Nishikori, por una lesión en la muñeca.

El escocés no estará en Melbourne Park (AFP).