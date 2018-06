Por Horacio Pascuariello

Los porteños tenemos el privilegio de ser parte de la historia de la pesca deportiva en Argentina y el mundo a través de instituciones que han logrado unir generaciones que transmitieron esta pasión de padres a hijos. Uno de estos clubes es la Asociación Argentina de Pesca creada en el año 1934 por un grupo de fanáticos que fundan en un sector de la costanera el “Anexo Pesca”, una denominación que duraría muy poco, ya que mediante una asamblea realizada entre los 73 socios fundadores el 7 de junio de 1936 se aprueba cambiar el nombre al de Asociación Argentina de Pesca.

A finales de 1939 los pioneros comenzaron la construcción de lo que sería el edificio de la estupenda Sede “Viamonte” la cual fue escenario del torneo aniversario este último domingo. Cientos de historias personales y hazañas de grandes capturas viven en el espíritu de uno de los muelles más largos de Sudamérica; pero entre ellas hay una que dejo marca, fue la visita del presidente Juan Domingo Perón el 29 de julio de 1954.

El “Pocho” se hizo presente esa mañana para inaugurar los concursos de pesca interescolares, actividad que quedo en el olvido años después por parte de las autoridades nacionales y que seguramente logro regar la semilla de práctica de los deportes al aire libre a cientos de futuros hombres. En cuanto al espacio a donde está ubicado este muelle es privilegiado, y logra crear un oasis en plena urbe, ya que esta a metros de todo el bullicio de Puerto Madero, logrando ser un fructífero sector de pesca que se adentra casi 800 metros en el Rio de la Plata y nos permite obtener todo tipo de especies.

Desde el otoño el pejerrey es el dueño de estas aguas y fue su captura el desafío en la Copa 82° Aniversario la cual se disputo entre equipos de los clubes Olivos, Remanso, Escobar, Pescadores, Guazú, Quilmes y el anfitrión la A.A. Pesca.

Muy temprano y con una muy baja temperatura las líneas de cinco boyas pequeñas fueron al agua buscando los primeros piques que no se dieron de inmediato, es mas costó encontrarlo. Después de las 11 y con el sol a pleno se noto una mayor actividad de los pejerreyes que en el mejor de los casos no superaron los 28 cm y que en promedio se dieron entre 5 y 10 por pescador. Esta pesca es exigente y no deja margen de error en la clavada y suma la dificultad visual del pequeño tamaño de las boyas; en cuanto a las carnadas se utilizaron trozos de filet finamente cortados, lombriz, gusanitos y pequeñas morenitas como cebo, que además de pejerreyes atrajeron mojarras, dientudos y pequeños chafalotes.

Después del mediodía finalizo la prueba dando paso a un legendario asado en el quincho mientras se sucedían las entregas de premios a las distintas categorías, quedando en el primer puesto en damas Margarita Ventura del Club de Pescadores, en Juveniles Santiago Reges de la AA. Pesca , en Senior Pascual Papaleo también de la A.A. Pesca y en masculinos Javier Niño quien alzo la copa mostrando la excelente performance del equipo local en su fecha mayor.

Para el final destacamos la gran camaradería que se vive en entre pescadores, dirigentes y periodistas que habitualmente estamos presentes en cada convocatoria de una entidad Porteña y que en esta ocasión nos deparo la alegría de recibir una mención a nuestro constante trabajo. Si queres conocer esta institución ingresa a www.aapesca.com.ar.

Noticias

Saludos Periodistas

Tomando como referente a un luchador por la verdad que murió por ella, este jueves se celebra el día del Periodista en nuestro país. El mismo fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo de la la "Gazeta de Buenos Ayres", primer medio de prensa con ideas patrióticas fundado por Mariano Moreno un 7 de junio de 1810.

Calendario

El Litoral tendrá en el mes de junio una amplia oferta en cuanto a concursos y eventos de nivel regional y nacional. El próximo día 10 se llevara a cabo en la localidad de Monte Caseros provincia de Corrientes el 7° Torneo de Pesca Variada Embarcada de la Triple Frontera con importantes premios. Mientras tanto en la costa del Paraná los días 22 y 23, y en la misma provincia se realizara 16° Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú en la localidad de Ita Ibate. Por su parte Villa Paranacito en la provincia de Entre Ríos realizara el 23 y 24 el Primer Concurso de Pesca Embarcado del Pejerrey a total beneficio del CEIT N°8.

Argentina Campeón

El Tandilense Salvador Bustos obtuvo el campeonato mundial de Long Casting en la categoría 175 grs en Caserta, Italia esta semana. La 21º edición del Campeonato Mundial de Long casting tuvo como protagonistas al equipo argentino conformado por Luis Solimeno, Ignacio Anaya, Salvador Bustos, Mario Montania y Nazareno Cajal; mientras que el equipo B lo integraron Juan Pablo Peralta, Braian Minning, Waldemar Fernández, Martin Lucanera y Luciano Stati. Felicitaciones!!

Pique

Cuenca del Salado. Informe del Pesquero Don Eduardo. El pique de pejerrey es irregular. Hay días que se pesca bien y otros poco. El río Salado viene con bastante agua, producto de las últimas lluvias, y trae comida. Hay que caminar pasando los cables donde el agua es más limpia y hacer el intento. El pique se da cerca de la costa, aparejos bien livianos, brazoladas de 20 a 40 cms. y boyas chicas.

Como carnada, mojarras vivas, rematadas con camarón. Los aficionados que consiguen camarón del mismo río sacaron entre 15/20 ejemplares. Con paternóster, dejando derivar la línea se obtuvieron pocas piezas, pero, mejoró el tamaño. Como siempre algunos pescan más que otros, pero, saber elegir los lugares, también ayuda mucho. La variada de fondo sigue brindando bagres y carpas chicas.

Rio de la Plata. Atalaya. Por Julio Pascual. Esta semana el pejerrey de Atalaya se movió en las franjas de no más de los 3000mts hacia la costa con portes de mediano a grandes y como nos tiene acostumbrados esta zona. Los superpejes siempre están y son de más de 1kilo de peso, recomiendo siempre hacer las cosas bien y presentar frescas las carnadas. Hay que utilizar líneas adecuadas, con boyas de buenos tamaños para verlas sin tensar mucho la línea y permitir la gareteada a velocidades apropiadas. Anzuelos de tamaños grandes 2/0 por lo menos y bajadas de 20a 50cm que según la gareteada varia la profundidad. Otro dato muy importante: el río no es una laguna, o sea el pescado no está acardumado se pescan tres cuatro y se corta, pero la espera y estar atento dan resultados.

Zona de Ensenada Barragan, por Emir Richardi. Tuvimos en el transcurso de esta semana días con mucha inestabilidad en cuanto al clima reinante con algunos días de algo de frio y otros días templados cargados con mucha humedad, vientos relativamente fuertes y lluvias, lo bueno ha sido el buen volumen de agua que ha contado nuestro Rio de La Plata, en lo que concierne a la especie pejerrey debemos señalar de que la pesca ha sido muy irregular y pobre al mismo tiempo, en lo que concierne al Club Universitario tenemos que manifestar que cuando el rio contaba con buen caudal de agua se rescataron pejerreyes medianos y chicos con línea en movimiento y con la propia línea volcadora, en cuanto a la pesca de fondo algo inestable con apenas algunas piezas importantes y nada más, mucha variada de piel con bagres amarillos tanto en el propio morro como del morro hacia la caseta , en lo que concierne a los espigones Municipalizado y Club Rio de La Plata con el flecha de plata la misma ha sido muy compleja y difícil, en su modalidad de flote con línea en movimiento , pejes medianos y chicos encarnando tanto con mojarra viva como salada, se rescataron también en su modalidad de fondo algunos pocos pejes y bastante variada de piel con bagres blancos y amarillos , no se registraron extracciones de carpas pero si de algunas pocas boguitas tanto con maíz como con masa , en lo que concierne a la pesca en los espigones de la Toma Base Naval en materia de pejerrey muy inestable, con pejerreyes extraídos en su modalidad de flote ya sea en contra de la corriente, gareteando y con la propia línea volcadora , la calidad de los mismos en su mayoría medianos ,algunas piezas grandes y chicos, a fondo se rescataron también algunas piezas cuando la marea se encuentra en su modalidad de bajante y cerca de la costa, es bastante abundante la variada de piel, .En lo que concierne a la pesca de costa en Punta Lara ya sea en las zonas de Carmelita, Arroyo Miguelin y Boca Cerrada ha sido bastante inestable y sobre todo en estas últimas 48 hs, a flote con líneas volcadoras como de fondo se rescataron algunas piezas de flecha de plata, la calidad de las mismas medianas y chicas.

Guazú. Ingresaron los pejerreyes de muy buenos portes por el Guazú, donde se da más la calidad que la cantidad de momentos, realizando garetes peinando los juncales se obtienen buenos resultados, la variada de embarcado sigue con bagres amarillos y blancos son excelentes al igual que la de los paties con pulpitos de lombriz o anguilas. Desde los muelles se registraron buenas capturas de pejerreyes que en algunos casos pasaron los 40 centímetros, pero prima la calidad a la cantidad tal es así que hay días que no se registran piques y otros donde se puede dar de una media docena a la docena de pejes por caña. Variada bagres y paties en su gran mayoría de muy lindos portes.

Isla Botija / Puerto Constanza. Pocos pero muy lindos pejerreyes con respecto a los portes, tanto de muelles como de embarcado, la variada continua firme con muy lindos bagres y paties.

Pasaje Talavera. Donde se registraron algunas capturas de excelentes pejerreyes es a la altura del km 208 zona conocida como el palo quemado en líneas generales pocos pero prima la calidad. La variadita de piel pasa por muy lindos bagres y paties.

Isla La Paloma. Se dieron los primeros pejerreyes por esta zona pegado a los juncales se da mejor calidad que cantidad. Muy buenas respuestas de bagres y paties por la zona los que tomas ofrecimientos de pulpitos de lombriz y trozos de anguilas.

Rio Gutiérrez. Ya ingreso el pejerrey por el Gutiérrez y se desparramo en toda su atención desde el Rio Uruguay hasta la desembocadura con el Bravo, lindos pejerreyes de hasta los 700 gramos pero en pocas cantidades hay que buscarlos variando profundidades de brazoladas y carnadas, variada bagres y pati de muy buenos portes.

Bravo. Pocos registros de capturas de pejerreyes pero de portes muy buenos, la consigna es pescar dos o tres acá, uno por allá, otros por otro lado es decir moviéndose constantemente y buscar pegado a los juncales y también rio afuera, es decir están pero muy desparramados y no acardumados. La pesca variada da para bagres amarillos y blancos, armados y paties de muy buenos portes, también ocasionalmente alguna carpa.

Arroyo Brazo Largo. Ingresaron los primeros pejerreyes de esta temporada donde prima la calidad a la cantidad. Bagres amarillos y blancos de todos los tamaños.

Las Palmas Zona Zarate – Campana. Se registraron las primeras y escasas capturas de pejerreyes en el de las Palmas en lugares tradicionales como la panza de la burra, inmediaciones del juncal largo de TAGSA y aguas arriba en la vuelta del este. Continua buena la variada con lindos pati, bagres y algunas carpas.

Canal Alem I y II Sección. Bagres amarillos y blancos, los conocidos picuditos y los llamados laguneros o sapo.

Carabela. Buena respuesta de bagres.

Islas Juncal y Juncalito. Los pejerreyes de esta zona tienen sus días donde se dan entre 18 y 20 por caña con excelentes portes y otros donde cuesta muchísimo encontrarlos dependiendo de los vientos y condiciones climáticas. Atención: controles de prefectura no olvidar carnet habilitante- certificado de matricula – matafuego y balizas fundamentalmente, mas todos los elementos de seguridad.

LAGUNAS

Salada de Madariaga. Mismo panorama de la semana anterior. Tiene demasiada presión de pesca, se hacen largas colas de autos y lanchas para ingresar de todas formas sigue dando buenas cosechas en el arranque de la temporada, La pesca de pejerrey es muy buena, está bien arriba a 20 cm, pero siempre buscando los claros para tirar las boyas y evitar enganches incómodos. Se llega bien a la cuota con pejerreyes de entre 28 y 38 cm, hay que navegar con cuidado si no conocemos la laguna. Hay mucho control, las mejores zonas son las Barrancas de los Loros y las Conchillas. Todavía podemos llegar a encontrar tarariras activas y a fondo bagres grandes. Viene con mucha presión de pesca. Hay que cuidarla. Atentos mosqueros tienen un lindo ámbito para pescar en invierno.

Chis-Chis. Tiene pejerreyes de todos los tamaños, pero con el cambio de clima se dan pocos y de buen tamaño, muchos que llegan a los 40 cm o lo superan, gareteando y pescando alejado de la embarcación están los mejores piques.

Tablillas. Similar panorama a su hermana Chis Chis, hay que buscar los pejerreyes bien arriba. Ya se dan algunos de 40 cm solo que parece ser que el pejerrey se acerco más a las costas y lugares con juncos.

El Burro. Se dan pocos pejerreyes, pero gareteando se logra una continuidad en el pique, de fondo algunas carpas y bagres. Trabajando es una alternativa.

La Boca. Ex San Lorenzo. Tiene pejerrey hay que dar con las condiciones para lograr la pesca esperada, se dan muy buenos tamaños y se logra la cuota. Eso si recomendamos llevar permisos y no hacer extracciones por demás los van a controlar. Esta excelente

Adela. Otra de las del corredor de ruta 2 que puede dar buenos pejerreyes y esta con panorama similar a su vecina Chis Chis, el detalle esta en buscarlos en las zonas más bajas, una pesca sutil pero qu puede dar buenos resultados.

Los Horcones. Embarcados damos con pejerreyes de hasta 35 cm a flote, si probamos de costa bajan un poco los tamaños. Están entre los 30 y 60 cm de profundidad, buena.

Melincue. Seguramente será nuevamente la laguna de la temporada. Las bajadas son sobre la ruta 90, sale 50 pesos la entrada y hay algunos servicios. De jueves a lunes se puede pescar. Salen pocos pero buenos, se pueden dar piezas de un kilo de peso y en una pesca normal se dan capturas de entre 500 y 800 grs, es una laguna difícil si no hay viento y se complica dar con el pique, la cuota es de 25 piezas por pescador. El pique se da a unos 15 cm de profundidad.

Guamini. Nuestro amigo Jorge Di Biaso estuvo por allá y nos comento que está Muy buena pesca en sus lagunas más importantes, Alsina, Cochico, y Monte a donde ya se dan pejerreyes de todos los tamaños, también se puede desde la costa, tanto de flote como de fondo.

Chásico. Sigue muy buena la pesca de pejerreyes y se dan tamaños excelentes, en pocas horas logramos la cuota así que recomendamos elegir las piezas a extraer y respetar los cupos establecidos, hay controles. Esta a flote, media agua y fondo dependiendo del clima. Las zonas más rendidoras son las clásicas, como la Quebrada del Hacha o la Isla de los Pinos. Elija el pescado a traer.

Gómez. Junín. Se da mayormente mucho pejerrey chico y mediano cuando están las condiciones, que en general es con la laguna planchada o con vientos leves La laguna ya recupero su nivel con las últimas lluvias y esta para probarla. Estos últimos días se dieron excelentes portes con la baja de temperatura.

Altos Verdes. Esta con pejerreyes y de buenos tamaños, se vienen dando portes llamativos, hay que buscarlos, no se regalan pero se ya se dan bien cuando esta oxigenada el agua, si se plancha se complica, hay que garetear con boyas blancas, o verdes preferentemente encarnando con mojarra o filet.

Salada de Monasterio. Una laguna a la cual hay que tener en cuenta el clima antes de ir por las lluvias. Hay que garetear lentamente por el centro del espejo para lograr los mejores piques, brazoladas de unos 20cm.

Vitel. Linda para probar el fin de semana largo, llevar equipos sutiles y boyas chicas, tiene mucho pejerrey mediano y chico para devolver.

Chascomus. De costa o embarcados logramos pejerreyes de medida, medianos y chicos pero entretenido, mucho para devolver, hay que usar boyas y anzuelos chicos para no errar la clavada.

Las Barrancas. Esta con muy buenos pejerreyes que van de los 35 hasta los 40cm, a flote y se lo encuentra tanto gareteando como anclados en distintos puntos de la laguna, recomendable para una pesca de fin de semana.

Lobos. Por ahora nada de pejerreyes, seguramente habrá que resembrarla para que vuelva a atesorar esta especie como antaño. Solo se da una modesta pesca de fondo con bagres y carpas. Esta subiendo fuertemente el nivel del agua.