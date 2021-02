Tras estallar la polémica en el mundo Boca, entre el plantel profesional, con Carlitos Tévez como capitán y referente y el Consejo de Fútbol a cargo del actual vicepresidente del Xeneize, Juan Román Riquelme el ex arquero colombiano Oscar Córdoba sumó su opinión a la situación y dejó un duro mensaje para el jugador nacido en Fuerte Apache: "Si no le gusta, tendrá que irse".

“ Boca es mucho más que el Consejo y los jugadores”, arrancó diciendo el histórico "1" durante una entrevista en el programa de ESPN, "F90".

Luego, agregó “el vicepresidente es Riquelme. El presidente de lo que es el fútbol es Riquelme. Él tiene que pensar lo que es mejor para Boca y si lo mejor para Boca que se quede Tevez, pues que se quede bajo unos lineamientos. Y si no le gusta, tendrá que irse. Es así de sencillo”.

Y subrayó que: “ Boca está por encima de todos. Está por encima de Riquelme, por encima de Tevez, por encima de Russo, por encima de Ameal y de Angelici”.

.

Tras la consultas, el ex jugador de 51 años recoró: “Cuando llegué a Boca, me fue a recoger un remisero. Un remisero a las cuatro de la mañana. Llego con dos maletas y mis sueños. No podía decir nada que iba a llegar a Boca. Y el remisero me dice: ‘Che, boludo, vos sos Córdoba? Trae las valijas y súbase al carro’. Yo voy a ser el arquero de Boca y ni siquiera me montaron las valijas al auto. Hoy, cuando firman, les hacen recibimiento. Se llena la tribuna, y los aplausos y todo. Y besan la camiseta y dicen ‘me voy a matar por Boca’. Y al momento, ‘Me quiero ir de Boca’. Nosotros tuvimos que ganar algo para decirle a Mauricio (Macri) que me iba. Yo tuve una oferta del Tottenham y no me dejó porque era muy bajita. Salí para jugar con el Perugia. Siento que están utilizando a Boca como una plataforma para irse”.

Mientras que luego manifestó “Primero lo que haría sería reunirme con el Consejo y les diría qué es lo quieren. Porque el Consejo sabe claramente el estilo que tengo para manejar el grupo y plantear los partidos. Entonces, si me vinieron a buscar es porque confían en mí. ¿Estamos de acuerdo en cómo lo estoy manejando? No, bueno listo, firmemos un acuerdo y me voy. Y si están bien, él se tiene que encargar de alinear las situaciones dentro del grupo”.

Por último, y tras opinar sobre el juego del equipo comentó: "Aquí, el más importante es Russo. Luego sigue el Consejo y Riquelme que es la cabeza de la parte futbolística de Boca. Y luego Ameal, que es el presidente del club”.