Quilmes implementa un programa para la prevención del delito juvenil

En el marco de la Mesa Local de Responsabilidad Penal Juvenil, el Municipio de Quilmes presentó la implementación del programa provincial #Entramados. La iniciativa constituye una política pública diseñada para establecer un esquema de orden, seguimiento y prevención sobre niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo.



El lanzamiento se produce en un contexto clave, marcado por la discusión nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad. Ante este escenario, el Municipio y la Provincia ratifican una vía de intervención estatal basada en la proactividad y el ordenamiento de las trayectorias juveniles para reducir los índices de conflictividad.

Del encuentro, encabezado por el Secretario de Seguridad local, Gaspar De Stéfano, participaron la Secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; Karina Nicotra, Directora General de Programas Territoriales; y el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini, quien coordina la articulación con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. También estuvo presente la Diputada Nacional (MC) Claudia Bernazza, entre otras autoridades.

Al respecto, Karina Nicotra señaló: "es importante que la respuesta del Estado sea social antes que penal. En ese sentido, tanto la Provincia de Buenos Aires como los gobiernos locales pueden marcar agenda respecto a las políticas públicas. Desde Quilmes venimos llevando a cabo un trabajo articulado entre efectores locales, representantes del Poder Judicial, Policía y Educación, a fin de poder brindar repuestas integrales a problemáticas complejas".

Durante la jornada se destacaron los alcances de Alianzas Comunitarias, el dispositivo de la Secretaría de Seguridad de Quilmes dedicado al acompañamiento de jóvenes en riesgo socio-penal. A través de este programa, el Municipio ejerce un Estado activo en el territorio, interviniendo de manera técnica para desarticular el ingreso al circuito delictivo y garantizando que los intereses vecinales estén resguardados mediante una presencia organizada.