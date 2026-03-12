Menú
Jueves, 12 de marzo de 2026

Siguen las complicaciones con el servicio de agua: los lugares afectados

Las tareas se realizarán en diferentes puntos de la zona Sur del conurbano.

Redacción FMQ

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que continúa con el Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en su área de concesión y difundió el cronograma de trabajos previstos para esta semana, que podrían generar afectaciones temporales en el normal funcionamiento del servicio de agua en distintos distritos del sur del conurbano bonaerense.

AySA informó que este jueves 12 de marzo se llevarán adelante trabajos en Lanús. Las tareas se realizarán entre las 8 y las 18 en un sector de Lanús Oeste comprendido por las calles Plaul Santiago, avenida 25 de Mayo, Coronel Murature y General Hornos.

También se realizarán intervenciones en el partido de Avellaneda, que podrían afectar el servicio en las localidades de Wilde y Villa Domínico, en el área delimitada por las calles Tres Arroyos, Coronel Olmos, Baradero y Las Flores.

