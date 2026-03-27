Cortes programados de agua para este viernes 27 de marzo

La empresa AySA informó que continúa avanzando con su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en toda el área de concesión, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las redes de agua potable. En ese marco, dio a conocer un cronograma de trabajos que se llevarán este viernes 27 de marzo, y que podrían generar afectaciones temporales en el servicio en distintos distritos del sur del conurbano bonaerense.

Este viernes 27 de marzo, los trabajos se extenderán a otros distritos. En Lanús, las localidades de Remedios de Escalada, Lanús Este y Oeste podrían verse afectadas en el mismo horario, de 8 a 18. El área involucrada está comprendida por las calles Castro Barros, avenida Hipólito Yrigoyen, Balbastro, avenida Rosales, Ferreyra, Manuel Castro, Marraspin, Maspero y 2 de Mayo.



Asimismo, en Avellaneda, las tareas impactarán en Wilde y Villa Domínico durante esos mismos días y franja horaria, dentro del radio formado por las calles Tres Arroyos, Coronel Olmos, Baradero y Las Flores.