Jueves, 12 de marzo de 2026

Peña solidaria "Todxs por Nahiara" en San Francisco Solano

La iniciativa busca reunir fondos para colaborar con la recuperación de la niña.

Redacción FMQ

El próximo 22 de marzo a las 12:00 horas se realizará una peña solidaria a beneficio de Nahiara en el Club "El Arroyito", ubicado en calle 833 N° 1943, en San Francisco Solano. La iniciativa busca reunir fondos para colaborar con la recuperación de la niña, quien ya dio "el paso más importante" en su tratamiento y ahora sueña con volver a su casa.

El evento, titulado "Peña Solidaria: Todxs por Nahiara", invita a la comunidad a participar de una jornada familiar con distintas propuestas culturales y gastronómicas. Durante el encuentro habrá música en vivo, buffet y presentaciones artísticas, entre ellas el Ballet Argentino de Quilmes, Ballet Sayani y otros espectáculos.

La entrada tendrá un valor de $5.000, y todo lo recaudado será destinado a ayudar a Nahiara y a su familia en este proceso. Bajo el lema "Tu ayuda es salud para Nahiara", los organizadores buscan convocar a vecinos y vecinas para compartir un momento solidario y acompañar la causa.

Quienes deseen colaborar o recibir más información pueden comunicarse al 11-3642-6114 o a través de la cuenta de Instagram @club.elarroyito. Además, también se pueden realizar donaciones mediante el alias "NAI.VIDEL", a nombre de Yesica Paola Ojeda.

