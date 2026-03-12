Peña solidaria "Todxs por Nahiara" en San Francisco Solano

El próximo 22 de marzo a las 12:00 horas se realizará una peña solidaria a beneficio de Nahiara en el Club "El Arroyito", ubicado en calle 833 N° 1943, en San Francisco Solano. La iniciativa busca reunir fondos para colaborar con la recuperación de la niña, quien ya dio "el paso más importante" en su tratamiento y ahora sueña con volver a su casa.

El evento, titulado "Peña Solidaria: Todxs por Nahiara", invita a la comunidad a participar de una jornada familiar con distintas propuestas culturales y gastronómicas. Durante el encuentro habrá música en vivo, buffet y presentaciones artísticas, entre ellas el Ballet Argentino de Quilmes, Ballet Sayani y otros espectáculos.

La entrada tendrá un valor de $5.000, y todo lo recaudado será destinado a ayudar a Nahiara y a su familia en este proceso. Bajo el lema "Tu ayuda es salud para Nahiara", los organizadores buscan convocar a vecinos y vecinas para compartir un momento solidario y acompañar la causa.

Quienes deseen colaborar o recibir más información pueden comunicarse al 11-3642-6114 o a través de la cuenta de Instagram @club.elarroyito. Además, también se pueden realizar donaciones mediante el alias "NAI.VIDEL", a nombre de Yesica Paola Ojeda.