Tiros y persecución hasta Quilmes: así cayó un dúo de delincuentes tras robar un auto

Una vertiginosa persecución policial que comenzó en Avellaneda y se extendió hasta Quilmes terminó con dos delincuentes detenidos y uno de ellos herido de bala, tras un enfrentamiento armado con efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

El hecho se inició durante la tarde de ayer en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, donde los sospechosos robaron un automóvil Citroën C4 negro en la zona de Washington y Soreda.

Minutos después, efectivos de la FBA Motorizada de Avellaneda detectaron el vehículo circulando en dirección a Quilmes, por lo que se inició un seguimiento controlado que derivó en un operativo cerrojo para interceptar a los ocupantes.

La persecución se extendió hasta la zona de La Cañada y tuvo su desenlace en la Rotonda de Pasco, donde los delincuentes perdieron el control del vehículo y terminaron colisionando.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos con el personal policial, durante el cual uno de los sospechosos recibió dos impactos de bala y resultó herido.

Finalmente, ambos delincuentes, de 29 años, fueron detenidos en el lugar. Además, los efectivos lograron recuperar el vehículo robado y secuestrar el arma de fuego utilizada por los asaltantes.

Según informaron fuentes del operativo, ninguno de los policías resultó herido durante el enfrentamiento.

La causa fue caratulada como "robo agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de arma de guerra" y quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento también colaboró personal de Prefectura Naval Argentina.