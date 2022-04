Si deseas encontrar a un hombre sensible, contenedor y amoroso, deberás prestar atención a lo que dice el Horóscopo Negro, ya que han mencionado a que hay signos del zodiaco que tienen estas cualidades que son sumamente encantadoras. La astrología nos dice qué el elemento que los compone revela su tendencia y comportamiento.

Socialmente, se piensa que las mujeres lloran por absolutamente todo y que los hombres son más duros que una piedra. Sin embargo, esta teoría es errónea. El sexo masculino, como cualquier ser humano, tiene sentimientos y viven la vida, que en muchos casos es difícil y sacrificada. Para el horóscopo, las características no varían según orientación sexual sino por el astro que rige a la persona.

.

Es importante destacar que ser sensible no quiere decir que un hombre sea débil, de poco carácter, vulnerable o que no tiene poder decisión, sino que son empáticos respecto a los sentimientos de las otras personas, es decir, que absorben como esponjas las emociones de todos los que lo rodean. Son grandes compañeros en las buenas y en las malas.

Estos 3 signos comparten los rasgos cósmicos (características), ya que forman parte de los signos de agua. Este elemento es el más emocional del zodiaco y parecen extremadamente endebles, pero en el fondo terminan siendo los más fuertes porque tienen la valentía de mostrar por completo su interior.

.

1. Piscis

Los hombres piscis son considerados como los príncipes de los cuentos infantiles de hadas, ya que piensa que el amor es sumamente fundamental en la vida. Ellos procesan los sentimientos de una manera más profunda que el resto del zodiaco. No pueden dejar pasar los problemas sin mirarlos antes en retrospectiva. Se ven en la obligación de saber por qué paso todo eso que les hizo daño o afecto a su entorno más querido.

Como en el caso de las mujeres, los individuos nacidos bajo este astro, se caracterizan por la intuición, compasión y empatía, por lo tanto, es más probable que se preocupen por el bienestar de los demás y siempre traten de brindar lo mejor de ellos a todo el mundo. No les da miedo llorar por las injusticias.

Pertenecen a Piscis los nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.

2. Cáncer

Estos hombres siempre traen los sentimientos a flor de piel, el más mínimo gesto de amor los conmueve. Esto hace que valoren al máximo cada cosa que les va dando el destino. Gracias a su astro regente, la Luna hace que sientan con más intensidad sus emociones y traigan despierto su instinto paternal. Son considerados como los mejores protectores del zodiaco.

Se preocupan demasiado por sus seres queridos. Si a uno de ellos les pasa algo, lo sienten como un dolor propio y van a defender, a su manera, a esa persona que esté siendo dañada o agraviada. Pueden resultar difícil de comprender su sensibilidad porque se presentan con una personalidad muy tímida hasta una muy atrevida, pero en el fondo son conservadores, fuertes, seguros y muy hogareños.

Cáncer rige a los nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio.

3. Escorpio

Si bien son los menos sensibles de los signos de agua, se ven afectados por sus emociones más que cualquier otro. Se caracterizan por ser intuitivos, inteligentes y apasionados de la vida. Los chicos que nacieron bajo este astro, se entregan por completo a las personas que aprecian, es decir, pueden amar y sentir con intensidad.

Sus sentimientos pueden ser cambiantes, todo dependerá de lo que viva la persona. Si le haces daño a un hombre nacido bajo esta casa astral, sentirá un dolor odiar tan profundo en su alma que le costara mucho tiempo recuperar. No soporta la deslealtad y tampoco perdona una ofensa.