El perdón no viene fácil para todos, y estos signos lo sufren más que nadie. Dentro de la astrología, los signos del zodíaco imprimen en las personas rasgos que distinguen su personalidad y suerte en asuntos como el amor, la fortuna y la salud; el rencor resalta en cinco de ellos. Estos son los cinco signos del zodíaco que ni olvidan ni perdonan cuando les hacen daño:

Escorpio

Los Escorpio no perdonan nada cuando les han lastimado profundamente. Usualmente, las personas nacidas bajo este signo son rencorosas y guardan resentimiento por mucho tiempo. Puede que de inmediato corten cualquier relación con las personas que los hirieron o que planeen algún tipo de venganza o que traten de amargarle la vida a esa persona.

Aunque hayan pasado meses e incluso años, los Escorpio no olvidan y recuerdan vívidamente qué fue lo que sucedió. Esto hará que sean desconfiados y que se sientan decepcionados de aquellos que les hicieron mal. No tendrán piedad a la hora de hacer saber lo ocurrido.

Virgo

El resentimiento de Virgo puede ir en dos direcciones. Por un lado, guarda rencor a aquellos en los que confió y que le demostraron no ser lo que ellos pensaban. Critican con severidad a aquellos que fracasaron y que los decepcionaron. Esto puede suceder en áreas como el trabajo y pocas veces dará segundas oportunidades.

La otra forma de resentimiento es hacia quienes cometieron alguna maldad en su contra. Los Virgo cerrarán por completo las oportunidades para explicar lo sucedido y cortarán de inmediato cualquier relación, pues les costará bastante restaurar la confianza en esas personas.

Estos 5 signos no olvidan jamás cuando los hieren.

Cáncer

Una pelea con los Cáncer se puede extender durante varios años. Al momento de defender su honor y salir victoriosos de cualquier discusión, las personas nacidas bajo este signo no dudarán en alargar esa incómoda situación.

El rencor funciona como una especie de combustible que les hace seguir dando la pelea. No perdonan con facilidad y casi nunca perdonarán que les hayan hecho daño. Si bien en algunos casos puede llegar a perdonar y pasar la página, son excepciones que se pueden contar con los dedos de la mano.

Tauro

Tauro es rencoroso. Tauro está muy centrado en sus amigos, los quiere y es capaz de matar por ellos. Si alguno de ellos los traiciona, no se lo va a perdonar en la vida. Los apartarán y no los volverán a escuchar jamás. Se las guarda todas y al tiempo te las saca, para machacarte un ratito, con toda su rabia recubierta de frialdad. Como se la juegues, no te lo perdonará nunca.

Sagitario

Sagitario es muy rencoroso y no se le olvidará ningun mal en la vida. Por más que pasen los años, se lo dejará guardado en su corazón y cuando tenga ocasión, irá a muerte contra la otra persona. No se le notará, pero cínicamente preparará una gran venganza hacia esa persona. Se lo hará pagar y le hará quedar mal ante los demás.