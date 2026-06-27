Días complejos: los signos que deberán prestar atención a la sombra de Mercurio Retrógrado

En el mundo de la astrología, Mercurio Retrógrado es uno de los fenómenos más comentados por su supuesta influencia sobre la comunicación, los viajes, la tecnología y las decisiones cotidianas. Sin embargo, antes de que comience oficialmente este tránsito, existe un período conocido como la "sombra", una etapa que para muchos ya anticipa algunos de sus efectos más característicos.

Durante estos días, algunas personas podrían notar malentendidos, cambios inesperados de planes, demoras o asuntos del pasado que vuelven a cobrar protagonismo. Si bien todos los signos pueden percibir esta energía de alguna manera, hay algunos que sentirán con mayor intensidad la influencia anticipatoria del fenómeno y deberán prestar especial atención a sus decisiones y conversaciones.

¿Qué signos deben tener cuidad con "la sombra" de Mercurio Retrógrado?

¿Qué signos deben tener cuidad con "la sombra" de Mercurio Retrógrado?



Cáncer

La sombra de Mercurio Retrógrado tendrá un impacto especialmente fuerte en este signo, ya que removerá emociones, recuerdos y situaciones que parecían haber quedado atrás. Durante este período, podrían reaparecer personas que tuvieron un papel importante en su vida o surgir conversaciones pendientes que obliguen a mirar hacia el pasado. Será una etapa de gran sensibilidad emocional, en la que cualquier decisión tomada desde el impulso podría generar arrepentimientos más adelante. La clave estará en escuchar la intuición, reflexionar antes de actuar y no apresurarse a sacar conclusiones.

Géminis

Al estar regido por Mercurio, sentirá con mayor intensidad cualquier movimiento relacionado con este planeta. En las próximas semanas podría sentirse más disperso de lo habitual, con muchas ideas dando vueltas al mismo tiempo y dificultades para establecer prioridades. También será frecuente revisar proyectos, vínculos o decisiones recientes para determinar si realmente siguen teniendo sentido. La recomendación será evitar compromisos apresurados y tomarse el tiempo necesario para ordenar pensamientos antes de comunicar algo importante.

Capricornio

Esta etapa pondrá el foco principalmente en las relaciones personales. Viejos desacuerdos, malentendidos o cuestiones que parecían resueltas podrían volver a aparecer y requerir una nueva conversación. Algunas personas cercanas podrían mostrarse más sensibles o demandar explicaciones, por lo que la paciencia será fundamental. Será un período ideal para aclarar situaciones pendientes, aunque también exigirá prestar atención a la forma en que se expresan las ideas para evitar conflictos innecesarios.

Sagitario

La influencia de este tránsito invitará a realizar una revisión interna más profunda de lo habitual. Emociones guardadas, experiencias del pasado o decisiones que quedaron inconclusas podrían volver a ocupar espacio en los pensamientos. Aunque en un primer momento esto podría resultar incómodo, también representará una oportunidad para cerrar ciclos y comprender situaciones desde una perspectiva diferente. Será importante no ignorar lo que aparezca, sino aprovechar el momento para resolver aquello que todavía genera dudas o inquietudes.

Tauro

Los próximos días podrían estar marcados por la nostalgia y la reaparición de temas que parecían completamente superados. Personas del pasado, conversaciones inconclusas o recuerdos vinculados a etapas importantes de la vida podrían volver inesperadamente. Esta energía también influirá en la comunicación cotidiana, aumentando el riesgo de malos entendidos o interpretaciones equivocadas. Antes de reaccionar o tomar decisiones impulsivas, será conveniente analizar cada situación con calma y asegurarse de que las emociones no estén influyendo demasiado en el juicio.



