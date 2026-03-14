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Sábado, 14 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ASTROLOGÍA

Un hobby para cada signo del zodíaco: ideas para despegarte del celular y reconectar con tu tiempo libre

Alternativas creativas y entretenidas que invitan a hacer una pausa de las pantallas y redescubrir momentos de disfrute en la vida cotidiana.

MBurczynsky

Las pantallas se volvieron una extensión de la vida cotidiana: están en el trabajo, en el transporte y también en los momentos de descanso. Sin embargo, cada vez más personas buscan actividades que les permitan desconectarse un rato del universo digital.

Explorar nuevas aficiones puede ser una gran manera de lograrlo. Desde opciones creativas hasta prácticas que conectan con la naturaleza o el movimiento, hay alternativas para todos los estilos de personalidad. 

 Dada la inmensidad de opciones, la astrología puede ofrecer pistas interesantes sobre qué tipo de actividad podría resultar más estimulante para cada uno de los signos

&nbsp;Encontrar un pasatiempo que motive puede ayudar a desconectarse del mundo digital y dedicar más tiempo a actividades que generen bienestar.&nbsp;
 Encontrar un pasatiempo que motive puede ayudar a desconectarse del mundo digital y dedicar más tiempo a actividades que generen bienestar. 

 Hobby para cada signo 

  • Aries - Escalada o trekking 

 La energía intensa de Aries necesita movimiento y desafíos. Actividades como la escalada o el trekking son perfectas para canalizar esa vitalidad mientras se mantiene la mente enfocada en el presente. La combinación de naturaleza, adrenalina y superación personal hace que esta experiencia sea mucho más atractiva. 

  • Tauro - Jardinería 

Disfruta de las experiencias sensoriales y de los ritmos tranquilos. Cuidar plantas o armar una pequeña huerta puede convertirse en una actividad relajante que conecta con la naturaleza y permite disfrutar del proceso sin prisa. 

  •  Géminis - Escritura creativa o journaling 

La mente inquieta de Géminis necesita estímulos constantes. Escribir historias, llevar un diario o experimentar con relatos cortos puede ser una forma ideal de expresar ideas y mantener la creatividad activa lejos del celular. 

  • Cáncer - Cocina o repostería 

Encuentra placer en las actividades hogareñas y emocionales. Cocinar nuevas recetas o experimentar con la repostería puede convertirse en un espacio creativo y reconfortante que invita a compartir con otros.

&nbsp; Ideas que fluyen mejor lejos del teléfono.&nbsp;
  Ideas que fluyen mejor lejos del teléfono. 

  • Leo - Teatro o actuación

 Le encanta expresarse y brillar. Tomar clases de teatro, improvisación o actuación permite liberar creatividad, fortalecer la confianza y disfrutar de la interacción con otras personas

  • Virgo - Rompecabezas o modelismo 

Disfruta de las actividades que requieren atención al detalle. Armar rompecabezas complejos, maquetas o proyectos manuales puede ser una forma ideal de concentrarse y desconectar del ruido digital

  • Libra - Fotografía 

 Tiene un gran sentido estético. Salir a capturar momentos, paisajes o escenas urbanas con una cámara puede ser una manera perfecta de explorar la belleza del entorno

  • Escorpio - Cerámica 

La intensidad emocional de Escorpio encuentra un gran canal en actividades creativas profundas. La cerámica, con su proceso manual y transformador, permite concentrarse y expresar emociones de forma tangible.

&nbsp;Crear con las manos para conectar con lo interno.&nbsp;
 Crear con las manos para conectar con lo interno. 

  • Sagitario - Senderismo 

Ama explorar y descubrir nuevos lugares. El senderismo o las caminatas largas permiten conectar con paisajes distintos y alimentar ese espíritu aventurero

  • Capricornio - Ajedrez 

Disfruta de los desafíos mentales y la estrategia. El ajedrez estimula la concentración, la planificación y la paciencia, ofreciendo una alternativa estimulante al entretenimiento digital. 

  • Acuario - Robótica o electrónica DIY 

 Se siente atraído por lo innovador. Armar pequeños proyectos de robótica o experimentar con electrónica puede resultar fascinante para su mente curiosa y futurista

  • Piscis - Pintura o acuarela 

Tiene una imaginación profunda y sensibilidad artística. Pintar, especialmente con acuarela, permite expresar emociones y sumergirse en un mundo creativo lejos del ritmo acelerado de lo digital

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