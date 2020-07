Los cultos a la Pachamama se celebran cada 1 de agosto en varias provincias argentinas pero este año los rituales cuentan con el impedimento de realizar reuniones a causa de la pandemia, por lo que en Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero, las celebraciones serán solo en familia y con los protocolos sanitarios vigentes.



En Santiago del Estero, la ceremonia en la que se homenajea a la "Madre Tierra" será distinta a la de otros años, ya que en el tradicional Patio del "Indio" Froilán solo se podrá celebrar en familia en lugar de las grandes cantidades de gente que se congregaban para participar de este ritual.

En el marco de la emergencia sanitaria, las celebraciones para homenajear a la Madre Tierra serán distitnas a los de otros años. Por eso, las autoridades pidieron "que cada familia santiagueña haga lo propio en su hogar".

"Desde nuestra fundación siempre celebramos a la Pachamama, que se nutre de la historia y que también tiene que ver con la alimentación de nuestro espíritu, ideas, cotidianidad, especialmente en estos momentos en donde necesitamos solidaridad, empatía y que no somos nada sin el otro", dijo Tere Castronuovo, representante de la fundación tradicionalista "Patio del Indio Froilán".



También en Salta la pandemia atentó contra las actividades sociales y culturales, pero la necesidad de preservar las costumbres y tradiciones de los salteños motivaron a los organizadores a adaptar y renovar los eventos para este Día de la Pachamama.



Por ejemplo, en Orán, está programado para mañana sábado la "Celebración de la Pachamama en la Comunidad Kolla de los Naranjos", que se desarrollará entre las 11 y las 13, con los protocolos correspondientes, mientras que en Tartagal se permitieron las celebraciones solo en grupo familiares que no superen las 10 personas, sin invitados y con ofrendas individuales.



Lo propio sucede en San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, en la zona de la Puna, que es el centro de la Fiesta Nacional de la Pachamama. Allí se estableció que las ofrendas a la Madre Tierra se realizarán solo en grupo familiares de hasta 10 personas, sin invitados, con ofrendas individuales y convidos en vaso descartables, evitando la aglomeración de personas y los convidos fuera del domicilio, que no están autorizados.

Las celebraciones serán distitnas a los de otros años (Télam).



Por su parte, en la capital salteña, el Centro de Residentes Vallistos y Puneños realizarán la ofrenda a la madre tierra, como todos los años, el 1 de agosto, pero en esta oportunidad, solamente para amigos íntimos, que podrán entrar, hacer su ofrenda y retirarse, respetando las normas de distanciamiento, el uso de barbijo y alcohol en gel.



En Jujuy, que cada 1 de agosto se convierte en la Capital Nacional de la Pachamama -de acuerdo a la Ley 26.891, sancionada por el Congreso de la Nación-, este año no habrá programaciones especiales, ni transmisiones virtuales, pero si se promovieron las tradicionales honras que se organizan hacia el interior de los hogares en casi toda la provincia, en torno a las cuales el gobierno emitió una serie de recomendaciones.



Lo que se pidió es que las ceremonias se realicen sin movilizarse del hogar ya que está además totalmente restringida la circulación durante el fin de semana; que el rito esté a cargo de los adultos mayores en nombre de todo el grupo familiar que conviva; y que las ofrendas se hagan con productos que ya se posea en los hogares.



En Tucumán, la comunidad indígena Diaguita que vive en El Mollar, ubicado en el departamento Tafí del Valle, a 103 kilómetros de la capital provincial, emitió un comunicado informando que "el 1 de agosto, día de la veneración a nuestra Madre Tierra "Pachamama", un grupo reducido se encontrará en nuestro sitio sagrado "Los Menhires" con el fin de evitar aglomeraciones".

No se podrán hacer festejos masivos como otros años (Télam).



Las personas que concurran a la celebración deberán "usar barbijo, alcohol en gel y mantener la distancia social", detalla el comunicado, mientras que la comunidad indígena pide a los tucumanos que "realicen las ceremonias en sus hogares". "El Cosmos, Mundo, Pachamama, nos está dando una reflexión a sus habitantes por el daño que le hemos causado", concluye el documento redactado por la comunidad.



Por otro lado, la comunidad indígena de Amaicha del Valle, indicó en un comunidado que la celebración por el Día de la Pachamama tendrán lugar solo en las casas de familiares con los integrantes de cada familia.