Tres personas resultaron heridas en la mañana de este lunes en un choque múltiple y vuelco sobre la avenida General Paz, a la altura de San Martín, lo que obligó a cortar el acceso en sentido al Río de la Plata, en el barrio porteño de Villa Devoto, informaron fuentes viales, en un incidente que el titular del Same, Alberto Crescenti, calificó de "inentendible".



El hecho ocurrió cerca de las 9.20, cuando por causas que se deben establecer chocaron tres automóviles, una camioneta utilitaria y un furgón que circulaban en el marco de un tránsito reducido por el aislamiento decretado a raíz de la pandemia de coronavirus.



Como resultado de la colisión, uno de los rodados involucrados -el furgón- volcó y sus dos ocupantes quedaron atrapados.

.



Tras ser rescatados por personal de Bomberos de la Ciudad fueron trasladados por el Same junto a otro conductor lesionado al hospital Zubizarreta. Al respecto, el titular del Same, Alberto Crescenti, calificó de "inentendible" al accidente.



"Como está el tráfico, es inentendible este choque", dijo el médico responsable del sistema de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y comentó que, al no haber autos por la cuarentena, hay personas que "no están respetando las velocidades de circulación".



Crescenti comentó que el operativo del Same para atender a los heridos incluyó el despliegue de cuatro ambulancias.