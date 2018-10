Una votación unánime en la que participaron padres, docentes y auxiliares determinó que lso alumnos de la Escuela N° 49 de la localidad bonaerense de Moreno volverán a tener clases.



En ese establecimiento, hace 89 días, un escape de gas provocó una explosión en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar no docente Rubén Rodríguez.



"Tengo muchas emociones encontradas, devolver a la nena a la escuela con el miedo que tenía pero que vuelvan a tener clases está buenísimo. Es una tragedia que no la esperábamos. Los chicos tuvieron apoyo psicológico y de los maestros", declaró una madre a Crónica HD.



"La asamblea fue esta mañana y hubo no menos de doscientas personas. Hubo una recorrida de padres, docentes y algunos chicos y vimos que están las condiciones de seguridad dadas para volver", manifestó un docente.



También se informó que las instalaciones de gas fueron hechas nuevamente y el sistema de calefacción fue remplazado por aires acondicionados y el resto de los problemas fueron subsanados.



Los mil alumnos de esta escuela primaria se encontraban cada mañana en un polideportivo y en la iglesia lindera para almorzar y mantener contacto con los maestros.



De las 264 escuelas de Moreno, hay 30 cerradas y 234 que están abiertas.



El regreso



A tres meses de la tragedia de Moreno, los chicos vuelven a clases pic.twitter.com/BOUm2Vp80x — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 30 de octubre de 2018