El estado del asilo

En un asilo de ancianos la localidad de Concepción de la Sierra, Misiones, los huéspedes se ven obligados a vivir entre la materia fecal, cucarachas, insectos de todo tipo y sus infecciones no son tratadas ni curadas.Si bien en el video no se aprecia la situación de los demás abuelos, hay al menos cuatro habitaciones más. El denunciante comienza grabando toda el estado crítico en que viven los abuelos y luego increpa a los responsables del cuidado de los mayores."Venga a mirar acá y dígame si usted limpia. ¿A usted le parece que esto es limpiar? Usted es un cochino señor. Llame ya a la policía. No hay que ser relajado", increpa quien filma mientras discute con el personal presente.El personal se exculpó y acusaron al presidente del asilon "Divina Misericordia" porque no les provee de elementos de limpieza.