Especialistas de la Universidad Nacional de La Plata aconsejaron este viernes a los padres de niños que instruyan a sus hijos en el uso de redes sociales y les adviertan "en su lenguaje sobre aquellas cosas desagradables que puedan llegar a ver o escuchar" en las redes sociales, en especial si aparece en sus videos la figura de Momo.



Estos consejos fueron emitidos ante la alarma que generó el Momo Challenge, un desafío que el año pasado instaba a niños y adolescentes a autoflagelarse o realizar acciones riesgosas y que ahora regresó oculto en videos orientados a nenes de corta edad a través de distintas plataformas digitales.



Muchos padres denunciaron que sus hijos tienen pesadillas, no pueden conciliar el sueño, tienen temor de quedarse solos e incluso adopta conductas autolesivas.



Especialistas de Informática y Psicología de la Universidad Nacional de La Plata analizaron el fenómeno y recomendaron a los padres "desactivar" el riesgo que supone Momo a través de concientizar a sus hijos sobre el peligro de las redes sociales.



Einar Lanfranco, coordinador del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la UNLP, aseguró que "una de las claves es concientizar a los padres para que instruyan a sus hijos en el uso de internet y, especialmente, de las redes sociales".



"El caso de momo, deja al descubierto precisamente esta falta de concientización. Así como los padres no dejan a sus chicos salir solos de noche, tampoco deberían dejarlos solos en internet, donde el ecosistema es mucho más amplio y está colmado de usuarios que interactúan de forma anónima", precisó.



Lanfranco afirmó que "los padres deben instruir a los chicos para que siempre recurran a ellos ante cualquier duda o miedo que les surja a partir de lo que consumen en internet y que sus hijos tengan en claro que lo que está allí es virtual, y que jamás hablen con extraños".



Amparo Gómez, profesora de la cátedra de Psicoterapia I de la facultad de Psicología de la UNLP, remarcó que "el niño es un sujeto que está en un tiempo de estructuración, por lo que es el adulto quien puede responder responsablemente por aquello que el pequeño no puede aún hacer de manera voluntaria".



"Somos los adultos quienes debemos ayudar para construir respuestas de cuidado de sí mismo y del otro y en este sentido es preciso advertirles en su lenguaje sobre aquellas cosas desagradables que puedan llegar a ver o escuchar. Y alertarlos especialmente para que no obedezcan a ningún desafío ni a nada de lo que se les pida hacer", puntualizó.