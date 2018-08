A raíz del posteo, otras víctimas denunciaron al acusado.

Una periodista denunció por las redes que sufrió acoso mientras cubría un partido en el Estadio Florencio Sola, situado en el centro de la ciudad bonaerense de Banfield. Además, mostró las conversaciones que tuvo con el acusado. El chico pidió disculpas y dio detalles de la situación a través de Crónica.

Loana Mosquera, una periodista deportiva de Banfield, escribió en su Twitter: "Me sacaba fotos desde atrás en la cancha sin que yo me diera cuenta y me las mandaba por privado elogiando mi culo. Ojalá algún día dejen de ser tan desagradables y nos dejen laburar en paz".

Así tendría que haber hecho con el "fotógrafo" que me sacaba fotos desde atrás en la cancha, sin que yo me diera cuenta y me las mandaba por privado "elogiandome" el culo. Ojalá algún día dejen de ser tan desagradables y nos dejen laburar en paz esta clase de tipos. — Loana Mosquera (@LoanaMosqueraOK) 14 de agosto de 2018



La joven también compartió imágenes de las conversaciones que tuvo con el acusado y expresó: "Me da miedo porque me lo cruzo siempre en todas las canchas pero no me callo más. Lo único que quiero es que se den cuenta que esto molesta y no solo me pasó a mi".



Si. Me da miedo porque me lo cruzo SIEMPRE en TODAS LAS CANCHAS. Pero, saben que? No me callo mas.

Lo único que quiero es que se de cuenta que esto MOLESTA, y no solo me pasó a mi. Pido que tanto mis colegas como yo podamos laburar en paz, sin tipos como este, nada más. pic.twitter.com/CWbww7K0FP — Loana Mosquera (@LoanaMosqueraOK) 15 de agosto de 2018

A raíz de la denuncia, otra joven de apellido Falcón manifestó: " Me pasó lo mismo. Acosa a cada una que va a un partido, saca fotos, te sigue. Te insulta si no respondes y no frena. ¿Alguien puede hacer algo?".