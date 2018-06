La conducción nacional de la Unión Ferroviaria (UF) que lidera Sergio Sasia adhirió este martes al paro nacional de 24 horas convocado por la CGT para el lunes próximo en rechazo de la política económica, por lo que durante toda la jornada no habrá servicio de trenes.



Un comunicado gremial firmado por Sasia y el secretario de Administración del gremio, Néstor País, señaló la necesidad de estar a “la altura de las circunstancias para defender los intereses de los trabajadores -la gran responsabilidad de los dirigentes sindicales- y de trabajar para afrontar la batalla cultural que se perdió en los últimos tiempos”.



"El Secretariado Nacional, con la coherencia y responsabilidad demostrada en la gestión y el accionar diario, adhiere al paro de la CGT, luego de evaluar todos los aspectos de la realidad socio-económica y política del país y la situación general por la que atraviesan los trabajadores, los jubilados, la industria y los sectores más vulnerables", puntualizó.



Por último, ratificó la decisión de continuar trabajando de forma mancomunada con todos los gremios que interpretan que “el real desafío es debatir un proyecto de país como factor convocante para la unidad de los trabajadores, con una agenda programática con objetivos a corto, mediano y largo plazo y la justicia social como bandera”, concluyó.



Asociación Bancaria

Este sector liderado por Sergio Palazzo aseguró que formará parte de la medida de fuerza y de esta manera, no funcionaran los bancos a nivel nacional.



Empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que agrupa a más de un millón de trabajadores en todo el país, se adhirió en esta jornada al paro nacional de la CGT del próximo 25 en demanda de cambios en “el rumbo de la política económica”, luego de advertir “los efectos sociales del brutal ajuste y no haber recibido adecuadas respuestas”.



Las organización que lidera Armando Cavalieri hizo suyas las demandas de la CGT y repudió en un documento firmado hoy por el gremialista “el ajuste salvaje al que se somete a los trabajadores y el veto a la reducción de tarifas que aprobó el Congreso”.



Cavalieri rechazó también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y “sus consecuencias sobre el empleo, la obra pública, los sistemas de seguridad social, las economías regionales y los servicios públicos, lo que agrava la situación social”.



"No se permitirá que ese ajuste lo realicen otra vez quienes menos tienen, los ocupados y desocupados, jubilados y sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias, ni que se ajuste aún más la economía social en procura de un equilibrio fiscal. Los números deben cerrar con los trabajadores adentro", puntualizó.



El dirigente también se solidarizó con los sindicatos en conflicto ante “la intrtansigencia empresaria y la injerencia del Ministerio de Trabajo en la resolución paritaria” y respaldó el proyecto de ley del senador nacional Miguel Angel Pichetto para excluir del impuesto a las ganancias el pago del medio aguinaldo, que es “un paliativo importante”.

Aeronáuticos

Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos, que incluye a siete gremios diferentes con más de 18.000 trabajadores, confirmó este martes su adhesión al paro general de la CGT, por lo que no habrá vuelos.



De esta manera los gremios que que apoyan la medida son la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), encabezada por Edgardo Llano, quien está en línea con la CTA de los Trabajadores a cargo del diputado Hugo Yasky.



Además, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) con más de 8.000 trabajadores afiliados, la mayoría de las empresas estatales Aerolíneas Argentinas y Austral también formará parte del citado reclamo, al igual que la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).

En tanto, desde la Unión Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación de Tècnicos y Empleados de Protección y Seguridad Aeroportuaria (Atepsa) informaron que serán parte del paro.



Por último, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), también se acoplará a la mencionada medida.