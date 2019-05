La presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, Ana Bellati, dijo que se pidió una reunión con el secretario de Escuelas Medias de la UBA, Oscar García, a raíz de la designación en esa área de un profesor acusado de consumir pornografía infantil, lo que derivó en la toma de la institución.



"Pedimos una reunión con García porque queremos que haya una respuesta más general de la UBA frente a todas estas situaciones, porque como estos hombres hay muchos y nuestro reclamo va de la mano de que designan a una asesoría académica a gente que no está capacitada y a la que denunciamos por violencia", afirmó Bellati a los medios frente al Pellegrini, en el barrio porteño de Recoleta.



El profesor en cuestión es Roberto Rodríguez, quien se desempeñó como docente de Educación Física en el Pellegrini y el Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) y jefe del Departamento de Educacíón Física en ambas instituciones, quién fue designado como asesor académico de Escuelas Medias en la UBA.



El hombre había sido denunciado en 2017 por alumnos de los dos colegios universitarios por seguir en Twitter cuentas de pornografía infantil.



Rodríguez "encerró a uno de los alumnos que había visibilizado esa situación en la vicerrectoría del Buenos Aires, con otros docentes y con su secretaria vigilando en la puerta para que no entre nadie, y lo amenazó; fue una situación muy violenta. Le dijo 'mirá que si yo pego no controlo mi fuerza y rompo dientes'", aseguró Bellati.



La presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini indicó que el alumno, por entonces en 4to. año del Buenos Aires, denunció lo ocurrido ante autoridades de la UBA. Bellati. La líder del centro estudiantil del Pellgrini. (Télam)

"Las autoridades lo único que nos dicen es que si queremos hacer algo vayamos a hacer la denuncia penal en la Justicia, pero se trata de menores de edad que quizás no quieren denunciar", agregó Bellati, para quién se necesita implementar "un consejo de convivencia donde se puedan tratar estos temas para que alumnas que no quieran ir a la Justicia pueda dar su testimonio".



Bellati también se refirió a la necesidad de que haya capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI) para personal del colegio y de la Secretaría de Escuelas Medias, de la que dependen los colegios preuniversitarios.



"Que se aplique la ESI transversal a todas las materias, porque que no se aplique esta ley sancionada en 2006 es parte que hoy derivemos en todas estas situaciones", concluyó.



La toma del Pellegrini continuaba hoy por segundo día consecutivo con la realización de asambleas de alumnos en cada uno de los turnos.