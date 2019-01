Manuel. Se había ido de su casa el último sábado.

Manuel Sánchez, de 29 años, se había fugado el último sábado minutos antes de irse de vacaciones a Necochea, junto a su novia, quién quedó en la vereda de su casa con las valijas, esperando que Manuel se acercase con el auto para por fin emprender el viaje.



Emilia, su novia, contó que tenían todo listo para irse de vacaciones, él fue a buscar el auto, mientras ella iba bajando las valijas a la recepción del edificio. Tenía que caminar 10 cuadras, ella lo esperó abajo. Como no regresaba agarró el teléfono para llamarlo. Vio que tenía un mail de él.



"El horario del correo era a las 7.42 y yo lo habré visto a las 8 y cuarto más o menos. Cuando lo leí, casi me caigo en la vereda. No entendía nada", relató Emilia a la prensa. En el correo le aseguró que se había ido para no volver nunca más. "Vos no te merecías esto", finalizó.



Hasta el momento se desconoce dónde estuvo y por qué abortó el viaje junto a su pareja.



LEÉ TAMBIÉN: Se iba a ir de vacaciones con su novia y se esfumó