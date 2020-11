La Justicia avanzaba este miércoles en la investigación sobre los hermanitos africanos de 6 años abandonados en Bahía Blanca por sus padres adoptivos; mientras que, en redes sociales, viralizaron la publicación por el Día del Padre del hombre que los dejó en la Comisaría de la Mujer de esa localidad bonaerense. "Aprendiendo a ser papá", escribió.

Los vecinos y allegados de Eduardo Rucci y Natacha Perrig aseguraron que no parecía haber problemas con los menores, que adoptaron en agosto del año pasado de un hogar de Guinea Bissau.

Así también aseguró la directora del orfanato en África, Isabel Johanning. "Ellos tenían que mandar fotografías y cuando les preguntábamos cómo estaban, decían que bien, que los chiquitos eran hiperactivos pero nunca me dijeron que no podían con ellos", dijo a Télam.

Los Rucci Perrig con sus hijos adoptivos y su hija biológica.

En las últimas horas, en redes sociales, viralizaron un posteo para el Día del Padre que había publicado Rucci este año. Si bien borró su perfil de las redes sociales al conocerse el abandono de los menores, los usuarios recuperaron la publicación, en que puede verse una foto de su hija biológica de 11 años con sus hermanitos adoptivos entre abrazos y risas.

“A pesar de mis casi 11 años, me he dado cuenta que esto recién empieza. Todos los días del padre son diferentes, pero este es muy particular. Elegimos empezar una nueva vida lejos de nuestros afectos, atravesando una situación particular y con 2 hijos del corazón incorporándose a nuestra familia. Nada casi!! Juli cada vez más grande y enseñándome todos los días. En fin, aprendiendo a SER PAPÁ!”, escribió Rucci en Facebook.

La publicación del padre adoptivo de los nenes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien intenta determinar la situación de los hermanos abandonados el pasado 17 de noviembre por Rucci, oriundo de Bahía Blanca, que viajó a Africa junto a su mujer para adoptarlos.

Según la denuncia judicial, el hombre los arrastró del brazo y los dejó en la Comisaria de la Mujer de Bahía Blanca, donde refirió "razones personales que dificultan su vinculación y sostenimiento de la vida familiar".

Las fuentes consultadas indicaron que "habrá que determinar por qué sucedió eso como así también determinar cómo fue la adopción, por lo que se está en plena etapa de investigación y con hipótesis abiertas".

"Es una situación compleja porque están los temas de la Convención de los Derechos del Niño, de la identidad, por lo que el fiscal deberá esperar distintos informes solicitados para determinar qué fue lo que pasó", agregaron los voceros judiciales.

En el marco de la causa, se solicitó la verificación de los domicilios del supuesto padre adoptivo y su mujer con "la finalidad de chequear en Bahía Blanca y en San Martín de los Andes", ya que la pareja se mudó a esa ciudad de Neuquén.