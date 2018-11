La nueva ley sería tratada en una o dos semanas en el Senado.

En la Legislatura bonaerense se dio un importante paso en beneficio de los inquilinos de la provincia. Según se votó en la noche del jueves de Diputados, los alquileres bonaerenses que paguen 16 mil pesos o menos quedarán eximidos de afrontar los costos de gastos administrativos, honorarios y las comisiones inmobiliarias para la contratación del servicio.



Esta nueva Ley de Alquileres, para el ámbito provincial, sería tratada en una o dos semanas por el Senado y de aprobarse entraría en vigencia para las operaciones que se realicen a partir del año que viene.

Esta ley alcanzará sólo a los contratos de vivienda familiar permanente y cuyo "canon locativo mensual" no supere "el monto equivalente a un salario y medio mínimo vital y móvil".



Hoy ese parámetro está en 10.700 pesos. La reducción de honorarios y gastos abarca también a la renovación de los contratos. De esta manera, quedarán excluidos los alquileres de vivienda que superen los 16.050 pesos (un salario mínimo y medio) y los contratados con fines comerciales.

En la actualidad, aquellos inquilinos que firman o renuevan un contrato asumen el pago de honorarios y los gastos, un 4% del monto total.La propuesta establece que en la renovación de los contratos, los honorarios serán cómo máximo del 1% y estarán solo a cargo del locador.



Los beneficios serán sólo para inquilinos de vivienda permanente que no superen el monto de un salario y medio vital y móvil, entre 18 y 19 mil pesos, y quedan excluidos los alquileres de vivienda que superen ese monto y los alquileres con fines comerciales.



El proyecto -que fue el resultado de la combinación de cinco iniciativas de presentadas por legisladores del oficialismo y la oposición- prevé que los inquilinos que deseen acceder a una vivienda no paguen ningún tipo de gastos extra más allá del alquiler y obliga a las inmobiliarias a aclarar, en todo anuncio publicitario, que tienen prohibido el cobro de honorarios y gastos vinculados al corretaje.



Durante el debate en el recinto, la diputada del bloque Frente Amplio Justicialista, Rocío Giaccone, planteó que "no podemos dejar toda la carga económica a quien busca y tiene la necesidad de alquilar, porque estos gastos representan un gran esfuerzo por parte de los inquilinos, que cada dos años como máximo, y en muchas ocasiones, se ven obligados a contraer deudas para poder pagarlo".



Explicó que en la actualidad, "la totalidad de los costos del corretaje se suelen trasladar a los inquilinos a pesar de no ser obligatorio según la legislación. Hoy en día el inquilino absorbe la totalidad de los montos del gasto del contrato, y esto se debe a las condiciones del mercado donde es más fácil cobrarle al más débil".



En tanto, el legislador massista Ricardo Lissalde explicó que la ley actual "es la única de honorarios de profesionales de la provincia que, insólitamente, le permite al profesional elegir a quién le cobra los honorarios, lo que hacía que se traslade a la parte más débil, incluso a los honorarios que les corresponden al locador".



Por último, el diputado de Cambiemos Guillermo Bardón dijo que este proyecto "no es en contra de nadie, es a favor de todos, sobre todo a favor de los que son más débiles en esta cadena, los inquilinos".