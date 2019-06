La brecha de precios entre el valor que pagó el consumidor y el pago que recibió el productor agropecuario

se redujo 5,4% en mayo frente a abril, informó este sábado la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME).



De esta manera, los consumidores pagaron 5,26 veces más que lo que recibió el productor por su producto en el campo, mientras que en abril la diferencia fue de 5,56 veces.



La contracción en la brecha fue impulsada por "la mejora en las brechas del pollo, la naranja, el limón y la lechuga, que combinaron mejoras en los precios al productor con caídas en los precios al consumidor", destacaron desde CAME.



No obstante, señalaron que éste es "un comportamiento habitual para esos productos, que suele repetirse a esta altura del año".



De los 25 elementos relevados, en 17 bajaron las brechas y en ocho subieron, lo que "explica la mejora del indicador", al mismo tiempo que la participación del productor en el precio final subió 3,2% y se ubicó en el 22,7%.