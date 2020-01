U n singular episodio se vivió en las vías del tren Roca, a la altura de la estación Kosteki y Santillán (Avellaneda), donde se enfrentaron a “piedrazos” dos bandos. Unos reclamaban la reincorporación laboral mediante un corte de vías; del otro lado, decenas de pasajeros, ante la medida gremial, intentaron restablecer el servicio. Para fortuna, no se registraron heridos graves.

Alrededor de las 19, tras más de dos horas sin servicio, un grupo de pasajero decidió caminar desde Constitución hasta Avellaneda (unos cinco kilómetros de distancia) para intentar levantar el corte de vías protagonizado por trabajadores tercerizados y despedidos de la Línea Roca. Lamentablemente las diferencias las dirimieron a través de “piedrazos”.

A las 20.15 llegó el primer tren a la estación Avellaneda y allí se subieron todos los pasajeros que habían iniciado las corridas por las vías.

En comunicación con Crónica HD, Mauro, uno de los pasajeros, reconoció el enfrentamiento. “Los corrimos y les ganamos porque no se la bancaron”, señaló. La disputa se dio ante la mirada pasiva de unos pocos efectivos policiales. Pablo, uno de los manifestantes que estaba cortando las vías, aseguró que estaban por levantar el corte y que los que llegaron hasta el lugar no eran pasajeros, sino “un grupo de la Unión Ferroviaria, de la lista verde”. “Eran todos chicos, no había gente grande. La policía se abrió totalmente y dejó las vías libres”, agregó. “Había banderas de la Unión Ferroviaria. Las vi. En el 2010 pasó lo mismo y terminó con la muerte de Mariano Ferreyra”, dijo.

“No tenemos sindicato que nos respalde ni formamos parte de un partido político”, advirtió.

Por su parte, el Ministerio de Transporte, conducido por Mario Meoni, informó que “el reclamo se inició el pasado 12 de diciembre. A partir de esa fecha se sucedieron más de 5 reuniones de trabajo que contaron con la presencia de representantes del Estado Nacional, y representantes de los trabajadores autoconvocados de la Línea Gral. Roca, de la empresa tercerizada que brinda servicios de seguridad y, en la última reunión llevada adelante el 7 de enero, se sumaron personas que representan a ex trabajadores de la empresa que realizaba tareas de desmalezamiento”.

Sin acuerdo, en los próximos días se volverán a reunir las partes.