El joven Braian Gallo, del partido bonaerense de Moreno, habló en exclusiva con Horacio Embón en el programa " Siempre Noticias" por Crónica HD luego de la viralización de imágenes que lo discriminaban por su "aspecto" mientras estaba siendo fiscal de mesa. La lamentable actitud de quienes lo atacaron en las redes sociales llegó incluso hasta ser repudiada por el presidente electo, Alberto Fernández.

Braian, que tiene 29 años, esposa y un hijo, comenzó su relato diciendo: "me tocó ser fiscal y fui vestido como estoy siempre", asegurando que durante la fiscalización no había tenido ningún tipo de problemas.

El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación.



Todos somos Brian.https://t.co/wJEzVBuHyl — Alberto Fernández (@alferdez) October 29, 2019

Cuando llegó a su casa por la noche "me di cuenta que me habían sacado fotos y se habían viralizado en todos lados, me trataron de chorro y yo no robo, trabajo".

Respecto a qué le diría al autor del "meme" hecho con las imágenes que le sacaron, dijo que "nada, que haga lo que quiera", y agregó que "me parece normal porque la gente te ve que tenés camiseta o ropa deportiva y se corre para un costado".

Sobre el tuit de Alberto Fernández defendiéndolo dijo: "Le mando un abrazo y agradezco, porque lo que dijo me llegó al corazón", agregando que "desde que él actuó de esa manera pararon con las cargadas".