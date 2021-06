En mayo, el Marcelo "Teto" Medina había estado en el ojo de la tormenta, luego de que, aparentemente, haya ido "en mal estado" a una charla para concientizar en contra del consumo de drogas y se negara a hacerse un antidoping, recomendado por los allegados y organizadores de ese conversatorio contra las adicciones. A pesar de los rumores que habían sido divulgados, el exintegrante de VideoMatch (ahora ShowMatch) los desmintió en sus redes sociales.

Ante la aparente recaída, el mediático dio una entrevista en Canal 9 de Salta, en el cual explicó que ya había superado su problema de adicciones y aseguró que ahora trabaja como "operador socioterapéutico especialista en adicciones" en "comunidades terapéuticas con chicos".

En los últimos meses se vio al Teto Medina con barba.

"Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto", sostuvo. El objetivo es "organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia. Estoy muy entusiasmado con esto", remarcó el Teto.

En ese sentido, el conductor y animador dio detalles sobre la "depresión grave" que sufrió hace dos años, provocada por una "gran tristeza" y que ya venía acumulando por la muerte de su padre. La recaída y el estado depresivo derivó luego en su internación en una clínica psiquiátrica.

"Se dice que las cosas que nos hacen sufrir hay que soltarlas, compartirlas hasta que el dolor se transforme en anécdota", expresó el exVideoMatch, quien aclaró que ahora está "liviano y feliz", dijo el animador a Radio TU.

Asimismo, remarcó: "Todas las mañanas salgo a caminar dos horas, tengo una vida sana, en sobriedad, sin tristeza. Lo recuerdo a mi padre con mucho amor. Siento que todo esto que me está pasando Dios lo eligió para mí, transité todo lo que transité para llegar hasta acá. Porque yo la pasé muy mal, sufrí un montón y no tengo vergüenza en decirlo. Lloré mucho, pero hoy soy feliz".

El mensaje que había publicado el "Teto" Medina en sus redes sociales sobre su recaída

"Hola a todos. La opinión de los demás. Muchas veces tuve que escuchar cosas que se decían sobre mí y que no eran ciertas. Al principio sufría mucho porque sentía que tenía que salir a aclarar todo el tiempo que lo que se decía no era cierto. Desde que decidí cambiar mi vida y vivir una vida saludable y transmitir mi historia de recuperación para aquellos que lo necesitan, como alguna vez lo necesité yo, ya lo que se diga o deje de decir sobre mí no me importa. Sólo yo sé el difícil camino que tuve que recorrer, y las luchas internas por las que pasé. Agradezco a Dios y todos los que me ayudaron a salir por tanto amor. A raíz de eso tomé el compromiso de ayudar a los que lo necesitan como lo hicieron conmigo. Lo que digan los demás no es importante para mí hoy, esas son las pruebas que Dios nos pone en el camino para ver si realmente estamos comprometidos con nuestra recuperación. Diga lo que se diga, Jamás me apartaré de este camino de sanidad y recuperación y Jamás dejaré de transmitir mi mensaje de superación y motivación para aquellos que la están peleando. Se que se puede. Gracias por leerme. Los quiero", escribió el Teto en Instagram.

El posteo que hizo el Marcelo "Teto" Medina.

La denuncia por violencia de género contra el Teto Medina

Hace dos años, el Marcelo "El Teto" Medina había sido denunciado por su expareja Mónica Fernández, quien lo acusó de amenazas, violencia de género, abuso sexual y tenencias de armas de fuego.

La grave acusación contra el Teto Medina le cerró la puerta de varios proyectos, incluso la de ShowMatch. "Por estas denuncias, estaba por entrar al Cantando y lo bajaron. Y su imagen pública se vio muy dañada", detalló Paula Varela, panelista de Intrusos.

La ex pareja del mediático había ido al programa de Ángel de Brito, "Los Ángeles de la Mañana", en el que explicó el dolor que padeció junto a Medina: "Estoy mejor. Me fui recomponiendo con ayuda psicológica. Yo no podía hablar, sin una terapia no hubiera podido expresar en palabras los hechos de violencia que viví", confesó.

Además, Fernández aclaró que no es "una despechada" y admitió que la terapia la ayudó mucho, por lo que ya no quiere detallar todos los hechos que vivió "porque son escabrosos". "El 144 me atendió bárbaro, la Justicia también pero la exposición no me ayudó. La gente juzga mucho. El fiscal dijo: 'Lo que pasa en el dormitorio, queda en el dormitorio'. Justifica toda la violencia diciendo que estaba drogado", amplió la ex de Medina respecto de cómo la Justicia manejó su caso.