El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, dijo este lunes que el gobierno nacional está "trabajando codo a codo con las autoridades sanitarias de Chubut para controlar el brote" de hantavirus que se registra en la localidad de Epuyén y confirmó que todos los casos iniciaron su "cadena epidemiológica" en ese pueblo patagónico.



"Las medidas son de aislamiento, bioseguridad y contención biológica en el pueblo. Esto es el aislamiento de todas las personas que hayan tenido contacto con algunos de los casos. Ha sido una pesquisa epidemiológica muy rigurosa para tratar de limitar el brote, que es lo que creo que estamos logrando ahora", comentó el funcionario.



Rubinstein explicó que los 28 casos positivos y los 10 fallecidos -incluyendo el de una mujer muerta en Chile- han tenido contacto "con el caso índice" que es el de una persona que concurrió con síntomas a una fiesta que se desarrolló en la localidad que es señalada por el ser el centro de la epidemia principios de noviembre.

Profesionales del Instituto Malbrán de Buenos Aires están trabajando para ver si hay mutación del virus (Télam).



En declaraciones a Radio Mitre, aclaró que los profesionales del Instituto Malbrán de Buenos Aires están "trabajando para ver si hay alguna mutación (en el virus) porque hay un contagio muy grande entre personas", algo que no es lo habitual en esta enfermedad.



"Las cifras, al momento, son de 28 casos positivos con 10 fallecidos, todos provenientes de Epuyén, de la misma cadena epidemiológica. Aun la paciente que falleció en Chile había tenido contacto con el caso índice", añadió.



En ese sentido, dijo la condición es grave ya que el brote muestra una "mortalidad muy alta".



Respecto a las recomendaciones, sostuvo: "Si usted me pregunta si iría a vacacionar, y no. Es un pueblo que está con medidas muy fuertes".

Aunque destacó que sólo afecta a la localidad ubicada en el departamento Cushamen, pidió extremar las medidas habituales en la zona cordillerana, entre ellas, dejar mucho tiempo de ventilación en los lugares cerrados, no acampar cerca de pastos altos y tomar agua potable.