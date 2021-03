La histórica serie animada de animé, Dragon Ball, fue cancelada en España debido a que se considera que su contenido no sigue las nuevas normas de igualdad de género.

Los dibujos creados por Akira Toriyama en 1984, fueron reproducidos en muchos países a nivel internacional, y acompañaron a muchas generaciones que crecieron viendo esta caricatura. Sin embargo, los directivos del canal valenciano À Punt consideran que la retransmisión de la serie no es adecuada, ya que en su conjunto, no cumple con las políticas de género que busca seguir tanto la televisora como el país.

El director de dicho canal se presentó ante la Corte de Valencia para solicitar que la Bola de Darc no se transmitiera nuevamente a través de su canal ya que su contenido va en contra de sus ideales, según consignó el diario español, La Vanguardia.

.

“Desconocen que por la legislación de género, el código de valores de contenidos infantiles y el precio -que preferimos destinar a empresas valencianas que generan trabajo- ahora mismo tenemos difícil poder programarla”, manifestó Alfred Acosta, director del canal.

Es que a principios de mes, la vocera de la la coalición política Compromís, por medio de una solicitud a Las Cortes Valencianas, propuso que la serie de los 80´s se retransmitiera en televisión. Sin embargo Acosta afirmó que por el momento no es su prioridad.

Solicitud para retransmitir la serie animada.

“Con el objetivo de conseguir que este programa vuelva a la televisión pública valenciana, este colectivo formado por gente de todo el país Valencia, pero también de Murcia, Albacete y Tarragona”, se lee en el comunicado a nombre de Mónica Álvaro Cerezo.

La opinión de los fanáticos no tardó en manifestarse en redes sociales. Algunos de los comentarios son en contra de la resolución. Tal es así, que hubo fanáticos que crearon un grupo de Facebook llamado "La Bola de Drac en Valencià" que ya tiene 10 mil personas, y crearon un pedido en la plataforma change.org que juntó tres mil firmas. Mientras que otros se encuentran a favor de la cancelación.

.

“A un montón de gente, le engañaron y le mintieron”, “Entonces, ¿uno de la provincia de España ha decidido cancelar / prohibir / censurar #DragonBall además de que están liderando movimientos de ideología tóxica? ¿Se está preparando España para liderar otra santa inquisición? Solo esta vez será con una creencia tóxica diferente”, “Cualquiera, y me refiero a CUALQUIERA, ofendido por el clásico #DragonBall... Cierra la boca, crece y sigue adelante. No es peligroso. No daña a nadie. Es un espectáculo. Esta tontería de Cancelar Cultura es una locura y cualquiera que participe en ella es inútil”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

La cancelación de personajes clásicos, por ser considerados violentos o fuera de las normas de género, en el último tiempo estuvieron en el centro de la escena. Tal fue el caso de Speedy Gonzáles y Pepe Le Pew que fueron retirados, por acusar al zorrillo de instar al hostigamiento. También la Bruja del 78, de la popular serie "El Chavo del 8", fue otro de los personajes cancelados.