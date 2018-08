El presidente del Banco Central, Luis Caputo, adelantó este lunes que uno de los principales objetivos de la entidad es que para fin de año no haya más Lebac en el mercado.

Caputo dijo que "La idea es darle las mismas oportunidades a todos, no sólo al tenedor de Lebacs. El que quiere comprar dólares tendrá las licitaciones, y no sólo mañana".

“Mañana licitaremos US$ 500 millones y pasado, si lo demandan, otros US$ 500 millones, o US$ 700 millones”, afirmó en un intento por frenar la escalada del dólar, que en el primer día de la semana cerró cerca de los $31.

Así, en una jornada convulsionada en la que el dólar amagó terminar a $31, el presidente del Banco Central buscó salir a frenar la corrida con todas las herramientas a su disposición, en especial las reservas.

"¿Para qué dilatar algo que el mercado ya estaba esperando? Terminar con las Lebac es un paradigma, es un cambio fundamental en el sistema financiero", aseguró.

Caputo dijo que el stock de estos títulos de deuda que no están en manos de los bancos representa unos $500.000 millones, de los cuales unos $100.000 millones están en manos del sector público.

El resto se divide en fondos comunes de inversión, empresas, minoristas y no residentes.

“Cada uno de esos podrá hacer lo que quiera”, aseguró el funcionario, quien agregó: "No financiamos más al Tesoro y no recortamos Lebac, la base están controlada. El único canal de expansión son los intereses de la Lebac. Por eso los bajamos en una medida que no sólo es fundamental para la política monetaria, sino para ser más efectivos para controlar la inflación".

El jefe del BCRA dijo contar con el aval del FMI para usar reservas en intervenir sobre la plaza cambiaria aunque, reiteró que eso solo se hará "cuando haya movimientos disruptivos de mercado" o cuando sea necesario para evitar "saltos en los agregados monetarios”, en relación a los pesos que quedarán liberados a plaza en las próximas licitaciones hasta fin de año.

"El esquema de cancelación de las Lebac está pensando para no afectar decisiones de inversión pasadas. Los bancos podrán tomar Letras de Liquidez (Leliq) o Notas del Banco Central (Nobac) a un año o más y mantener la relación”, señaló.

Además, sostuvo que los inversores "deberán buscar alternativas: les daremos la opción de pasar a dólares o podrán suscribir Letras del Tesoro (Letes) en pesos o migrar a plazos fijos, si quieren mantenerse en pesos”.



"Tenemos aval del FMI para cancelar Lebac con reservas. Saben que, al hacerlo, estamos teniendo además ganancias importantes, porque, de última, vendemos a $30 lo que compramos a $15 o $16. La subasta de mañana está relacionada con eso”, añadió.

Caputo afirmó que el paso de los intereses de la deuda, es el único factor de la expansión monetaria que queda.