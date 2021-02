Un tucumano le dio un giro creativo a un manjar argentino y así nació el chanchichurro, un churro con forma de chancho que se convirtió en un éxito.

Claudio Andrés Alí tiene un puesto de churros y pralinés. Hace seis años, se inspiró luego de ver a una mujer, vendedora de pan, que daba distintas formas a la masa para lograr distintas piezas de pan. Así, se dejó llevar por la inspiración y amasó un cerdo en masa de churro. Lo frió y así nació en chanchichurro.

"Gracias a Dios me salió perfecto y hoy es un éxito, la gente lo lleva mucho", dice su creador en diálogo con el medio local eltucumano.

Claudio no usa máquinas: todos los chanchichurros están esculpidos a mano. Los vende solos y también bañados en chocolate.

El tucumano cuenta una divertida anécdota de una turista fascinada por su invento: "Un día se acercó una porteña que había venido a Tafí hace dos o tres años y me había comprado un chanchichurro. Me mostró una foto en su celular y me dijo: "'Sabés que, como para nosotros es una novedad, al chanchichurro que te compré lo puse en un mueble en mi casa, lo barnicé y lo tengo arriba de un mueble’".

El inventor del chanchichurro es descendiente de una familia de vendedores ambulantes. Su mamá tiene un carro de pralinés, que él también vendía hasta que se decantó por los churros. Hoy trabaja con su mujer, Silvina, sus cuatro hijos, Javier, Lautaro, Nahiara y Mateo, además de Nicolás, un empleado que hace varios años trabaja con ellos.