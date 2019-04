En la actualidad, cientos de becarios nucleados dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( Conicet) cargan en sus espaldas las consecuencias del recorte y el desmantelamiento que sostiene desde 2016 el gobierno de Mauricio Macri.

En diálogo con "Cómo Seguimos", el segmento que se emite todos los jueves desde las 18 por Crónica HD, Natalia Ferressini, bióloga y becaria de Conicet, explicó sobre la lamentable situación por la que transitan los científicos argentinos.

"Es una sensación agridulce porque cada día te vas contento pero al mismo tiempo te sentís estafado, sentís que están aprovechándose de las ganas que uno tiene de trabajar. Solo somos un número más y mientras que los números cierren para el ajuste, quien quede afuera da lo mismo",afirmó.

Natalia Ferressini, bióloga y becaria de Conicet.

Según los datos oficiales, en el 2017 el porcentaje de despedidos en el ente fue del 17%, en el 2018 de 28% y este año, los que quedaron fuera rondaron el 83% de los investigadores.



"La solución no es abrir más convocatoria, la solución es replantearnos qué ciencia queremos", profundiza la mujer, quien agrega: "En este momento estamos bajo la figura de becarios, los becarios no son trabajadores. Somos estudiantes para el gobierno, para el ejecutivo. Entonces no cobramos un salario, cobramos un estipendio en negro, por supuesto, que ronda ahora los 24.500 pesos, que son cuatro mil pesos por debajo de la canasta básica".

"Claramente alcanzar, no alcanza. Pero hay un segundo problema y es que tenemos imposibilidad de buscar otro trabajo. Nosotros firmamos con CONICET una obligación de exclusividad, lo cual sólo nos compatibiliza con un cargo en universidad de dedicación simple. El dilema de esto es que la mayoría de las universidades nacionales los cargos son ad-honorem, entonces uno no solamente está precarizado en el trabajo en CONICET sino que además está precarizado trabajando gratis en las universidades", continúa.

Por otro lado, Pedro Cataldi, licenciado en Física y actualmente desarrollando su doctorado en el organismo dentro del área de Astrofísica, dedicado al desarrollo de las galaxias en simulaciones cosmológicas, precisó: "No tenemos licencia por paternidad, no hay extensión de obra social al conjunto de la familia, tenemos la sensación de que no hay aguinaldo. Y que eso se suma a cómo no se ejecutan los proyectos de investigación o la falta de insumos en un montón de laboratorios. Es angustiante, sobre todo por el ajuste brutal y crítico".

Pedro Cataldi, licenciado en Física y actualmente haciendo su doctorado.

"Este año quedaron casi 2.200 investigadores afuera del sistema científico. Se puede decir expulsados pero la palabra más acorde es que han sido despedidos. Ese ajuste no sólo se ve en estos despedidos investigadores con siete, ocho o nueve años de trabajo encima sino que también se ven en el presupuesto para el funcionamiento de los institutos", reflexionó.

Y finalizó: "A pesar de la promesa del 2015 de Mauricio Macri de que se iba a aumentar inclusive el porcentaje del presupuesto a 1,5 % del Producto Bruto Interno, hoy en día es menos de 0,3. ¿Cómo seguimos ante esta situación?Es triste ver a colegas, a trabajadores y trabajadoras que han hecho todo lo que se les dijo que tenían que hacer y que sin embargo queden expulsados del sistema científico de un día para el otro y que queden en la calle".