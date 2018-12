Se trata de un pasajero de la línea 161, Jorge González, que realizaba el viaje habitual con su hija, María González, cuando a la altura de Panamericana comenzó a sentirse mal y se descompensó. La joven alertó a los presentes, que le dieron aviso al chofer de la unidad.



El conductor, Iván Cabral, detuvo la unidad, la desalojó para darle aire al hombre y llamó a una ambulancia. Mientras, intentó tranquilizar a la hija pero notó que el sujeto no respiraba.



Iván había tomado un curso en la Cruz Roja que le permitió practicarle maniobras de RCP durante cinco minutos y logró que Jorge volviera a respirar. Minutos más tarde, la ambulancia llegó y constató que estaba estabilizado.



Los médicos felicitaron a Iván, que no le contó nada a la empresa ni a su familia. Sin embargo, Jorge publicó el hecho en las redes y comenzó una campaña para encontrar al chofer y felicitarlo por haberle salvado la vida.



El chofer de la línea.