La canasta basica aumentó un 58.9% en los ultimos 12 meses, los negocios y despensas del interior de la provincia son los que se vieron más afectados: muchos tuvieron que cerrar sus puertas mientras que otros siguen en pie con el fin de pagar las deudas que generaron estos últimos años.



"Me encuentro desahuciado, lo que hemos generado estos últimos tres años es deuda. En este momento no cierro para poder pagarlas, pero todos los días que abro la puerta sé que me entierro un poquito más. Me fundí trabajando, eso es lo que más me duele", explicó Alberto horacio Hugh, dueño de una carnicería de Florentino Ameghino, en el segmento "¿Cómo Seguimos?", que se emite por Crónica HD.

Jorge "Pucho" Farias abrió el almacén "Despensa las Tres Marías" junto a su mujer en el año 84. Recuerda como en aquellos tiempos los estantes desbordaban de productos que vendían diariamente. "A este negocio lo tenia completo, tenìamos de todo; leña, carbón, gaseosas, "masitas". Ahora trabajamos de punta a punta, incluyendo domingos y feriados. Pero nos quedan pocos años y la estamos pasando mal", indicó a Cronica HD.

Luisa Leiva es la mujer de Jorge, también almacenera. La mujer explica que, a diferencia de otros años, la gente compra poca mercadería, lo justo y necesario, en el horario del almuerzo: "Antes venìan a comprar por kilos. Como están las cosas no se puede más. Pero hay que pensar que vamos a ir para adelante, no pierdo las esperanzas"