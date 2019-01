El dólar mayorista perforó este jueves, por segunda vez en la semana, el piso de la banda de flotación y el Banco Central de la República Argentina ( BCRA), a diferencia de lo ocurrido antes, intervino en el mercado de cambios con la compra de US$20 millones, en tanto en el segmento minorista la divisa concluyó en $38,16 promedio.



Aún con la intervención del BCRA el mercado mayorista terminó en $37,08, por debajo del piso de la banda de flotación que durante esta jornada se ubicó en $37,36. Es decir que, el viernes la divisa debería subir unos 30 centavos como mínimo para empatar el mínimo de la banda de flotación dispuesta por la entidad.



En el segmento minorista, el precio para la venta al público bajó 0,88% respecto del cierre del miércoles y , cerró con mínimos de $38 en el Banco Nación y máximos de $38,40 en el HSBC.



Así, la novedad del día fue la primera subasta de compra de dólares desde la puesta en marcha del nuevo programa de política monetaria dispuesto desde el 1 de octubre de 2018.



Entonces la entidad fijó un esquema de banda de flotación con mínimos y máximos diarios con una actualización de, entonces 3% mensual, porcentaje que en diciembre se redujo a 2% que partió en diciembre con un piso de $34 y un techo de $44. Por el esquema de actualización, operó entre un mínimo de $37,36 y un máximo de $48,34.



Así, cuando pasado el mediodía la divisa perforó el piso y llegó a los $37,31, la mesa del BCRA anunció vía Siopel al mercado la subasta de US$ 20 millones. Compró la totalidad ofertada a un precio promedio de $37,3050.



El plazo de liquidación fue en contado y bilateral, esto es, que el BCRA entrega la contrapartida una vez ver confirmada la recepción de los fondos.



A pesar de la intervención del Central, el dólar mayorista cerró a $37,08, 29 centavos debajo del final del miércoles.



Fue la segunda baja consecutiva de esta semana y la segunda vez que cruza la línea mínima de la banda de flotación aunque en la primera oportunidad -el lunes pasado- la demanda de privados logró reubicar los precios dentro de la banda.



"Los ingresos desde el exterior se mantuvieron con intensidad a lo largo de todo el día y doblegaron la tenue resistencia de la demanda llevando los precios a niveles que no se repetían desde los primeros días de diciembre pasado", indicó el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Los analistas señalaron que las escasas compras del Central, que puede participar en la plaza con compras de hasta US$50 millones por día, no detuvieron la caída de los precios del dólar mayorista que tocó mínimos en los $37,08 por unidad. El volumen operado en el segmento de contado US$ 602,705 millones.



A principio del mes, el Central había anunciado a través de un comunicado que mantendría "la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención".



En ese sentido, el Comité de Política Monetaria del Banco Central (Copom) resolvió mantener en enero los mismos parámetros anunciados para diciembre.



"Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta US$50 millones por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta", precisó entonces la entidad.



En el caso contrario la entidad indicó que realizaría ventas de hasta US$150 millones diarios.