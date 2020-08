El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en un acto en el Palacio Comunal del que participó la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, puso en funcionamiento la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades, cuya titular fue también nombrada este martes y es Liliana Hendel, psicóloga, escritora, periodista y militante por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, una figura reconocida en nuestro país e internacionalmente.



En el mismo acto, el Municipio firmó un Convenio de Colaboración con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que encabeza la ministra Estela Díaz. El acuerdo establece la creación de un Fondo de Emergencia en materia de Géneros y Violencia que permitirá ampliar las posibilidades de alojamiento y traslados necesarios a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos.



Estuvieron presentes en la jura de manera presencial, la vicegobernadora Verónica Magario, la ministra provincial Estela Díaz y la flamante secretaria Liliana Hendel, Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora y figura del feminismo argentino, y las diputadas nacionales Cristina Álvarez Rodríguez y Liliana Yambrún y la presidenta del Consejo deliberante del distrito, Liliana Pintos. De manera virtual se sumaron al acto Ana de Valle (Senadora provincial), Maria del Carmen Cardo de Balestrini (concejal), las integrantes del gabinete municipal, Débora Giorgi (Producción), Silvia Francese, (Cultura), Silvina Gvirtz (Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas), Eva Jorge (Tercera Edad), entre otras.



“Crear esta secretaría, secretaria de la igualdad como la llamo yo, es hacer realidad los derechos y los sueños de las nuevas generaciones de argentinas y de argentinos, es hacer realidad un sueño colectivo que habíamos prometido durante nuestra campaña electoral, cuando dijimos era un compromiso de la nueva Matanza crear ésta Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades. Hoy lo estamos haciendo realidad en el medio de esta crisis por la pandemia del coronavirus, pensando en el hoy, pero sobre todo pensando en el futuro”, dijo Espinoza.

“Para nosotros hablar de política de género, en definitiva hablar de igualdad, -agregó Espinoza- es poner en valor nada más ni nada menos que la vida humana en estos tiempos difíciles de la pandemia, y es pensar en esa Argentina de pos pandemia que queremos construir entre todos, todas y todes e interpretar qué es lo que tienen que hacer los gobiernos, acá o en cualquier parte del mundo, que es interpretar los sueños de las nuevas generaciones, de esa marea de jóvenes que quiere un cambio en este sentido y un dar vuelta la página para siempre”.



El intendente también ponderó “el orgullo y el lujo” que significa nombrar a Liliana Hendel como nueva secretaria, “quien estuvo a la vanguardia de la agenda feminista y la agenda de género en la Argentina cuando muy pocos se animaban".



Por su parte, la flamante secretaria dijo que para ella su nuevo rol “es un orgullo, estoy muy emocionada, es un desafío y le agradezco al intendente Fernando Espinoza que crea esta secretaría”.



Asimismo, Hendel destacó que “la sociedad entera se beneficia cuando nace una secretaría de políticas de género, porque se ponen en funcionamiento e implementan las políticas públicas que estábamos esperando. Desde el gobierno nacional, el provincial y desde la intendencia de este municipio hay una decisión política de escuchar lo que pasa en las calles y en las marchas”.

Respecto a las tareas que tiene por delante, Hendel explicó que “por un lado está la necesidad de socorrer las urgencias, que son muchas y en tiempos de pandemia más, pero lo que venimos a hacer es a continuar el trabajo de las muchas mujeres matanceras que vienen trabajando desde hace tantos años con los temas de género. Tenemos una sociedad civil, organizaciones y organismos que han trabajado mucho, así que lo que vamos a hacer es continuar y potenciar esa misma tarea, mejorar los recursos y los dispositivos donde las mujeres y las niñas puedan denunciar lo que les está sucediendo y, junto con el intendente y con las otras secretarías, trabajar para mejorar los dispositivos, porque tenemos un problema cuando una mujer se anima a denunciar y surge dificultades para protegerla adecuadamente. Es un desafío en La Matanza y es un desafío en el mundo”, dijo.



La vicegobernadora Verónica Magario, en tanto, indicó que "esta secretaría es un reconocimiento a esas mujeres que estuvieron al lado del pueblo, y que ayudaron a reconstruir este país". Al mismo tiempo que subrayó que "Esto pone en evidencia que el mundo viene transformándose, y que nos estamos haciendo cargo de esta generación que nos impone transformaciones".



Dora Barrancos expresó que la nueva secretaría “es un paso gigante que ha dado este precioso municipio, un lugar que es entrañable para mí. Esta flamante Secretaria en manos de Liliana Hendel, no puede ser más conmovedor este acontecimiento, porque sabemos los que la conocemos que es una luchadora implacable, tiene una convicción arrolladora, además de una figura completamente preparada para la función”.



“Si hay una de nosotros preparada para la función esa es Lili Hendel, así que agradezco a Fernando por llamarme, es muy conmovedor y sorpresivo y fue una de las mayores alegrías en esta cuarentena”, consideró la referente feminista.



Por su parte, la ministra provincial Estela Díaz aseguró que la creación de la nueva secretaría municipal significa “una alegría enorme y un paso en el camino en la consolidación y la mejora democrática de nuestras instituciones” y explicó que “nuestro nuevo ministerio provincial se fortalece cuando desde los municipios se redobla el compromiso”.

Para la ministra, la creación de la secretaria municipal y la firma del convenio de colaboración es “lo que hace un proyecto político popular, que no hace turismo, que está acá junto al pueblo y las necesidades de las mayorías en un momento complejo para la humanidad entera”.



El Convenio de Colaboración con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, firmado hoy, en realidad estuvo vigente hasta 2015, cuando fue derogado por el gobierno provincial anterior. El mismo establece la creación de un Fondo de Emergencia en materia de Géneros y Violencia que permitirá ampliar las posibilidades de alojamiento y traslados necesarios a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos.



Según dijo Espinoza, la firma del Convenio, como la creación de la secretaría, “no responde solamente a dar respuestas frente a la violencia de género. Para nosotros la Argentina que viene, la nueva Argentina que vamos a construir, tiene que tener igualdad de posibilidades. Hoy vemos que en las universidades, en general, la mayoría de las egresadas y egresados son mujeres, sin embargo en los cargos decisorios son mayoría los hombres y, a mismo rol de cualquier responsabilidad laboral, la mujer en promedio gana un 27% menos que el hombre”.



Por otro parte, destacó que “hablar de mujeres en el peronismo es hablar de Cristina, nuestra querida vice presidenta, nuestra presidenta del corazón por siempre, como me gusta decir a mí, cuando era impensado en la argentina, nos dejo la Ley de Identidad de Género y la Ley del Matrimonio Igualitario”.



“El peronismo siempre se caracterizó por tener mujeres que fueron vanguardia de las luchas sociales y feministas”, continuó. “Y la más grande de todas fue Evita, quien dio comienzo en el país a la revolución por la igualdad de derechos y a la implementación del voto femenino cuando más de la mitad de Europa y la grandes potencias no lo tenían. Nosotros ahora, todas y todos, en este siglo XXI tenemos la obligación de continuar con su revolución por la igualdad de derechos y garantizarle a las mujeres que la lucha contra la violencia de género y la discriminación son una lucha de toda la sociedad argentina, debemos lograr que este siglo pase a la historia como el siglo de la igualdad de género”.



"Ser machirulo es una enfermedad que se cura solamente con la toma de conciencia. Hay que dar vuelta la página de la historia y eso se hace, indudablemente, sabiendo interpretar los derechos y los sueños de las nuevas generaciones”, concluyó Espinoza.