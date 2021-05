Las idas y vueltas entre la familia del Diez y de su “entorno”, sumaron un nuevo capítulo este martes cuando Dalma aseguró que a su madrastra se le devolvieron las maldades que les hacía.

Es que según la hija mayor de Claudia Villafañe, era la propia Verónica Ojeda quien muchas veces no las comunicaba con el jugador y cuando la pareja se separó, le comenzó a pasar lo mismo a la mamá de Dieguito.

Tras la muerte del ex director técnico de Gimnasia, tanto Dalma como Gianinna y Jana hicieron una causa común junto a Verónica (en nombre de su hijo), en contra de Matías Morla. Sin embargo, al parecer, las disputas entre ellas no finalizaron.

Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que @dalmaradona Giannina @Veruojeda25 contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el ¨entorno¨ no las dejaban, no nos alcanzaría un programa. Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera — PabloLayus (@PabloLayus) May 4, 2021

Fue Pablo Layus quien abrió la vieja herida con un tuit. “Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que Dalma, Giannina y Verónica contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el ‘entorno’ no las dejaba, no nos alcanzaría un programa. ¿Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera”, escribió el periodista.

Con la única diferencia que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papà era ella... Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo ... — Dalma Maradona (@dalmaradona) May 4, 2021

Dalma no dudó en usar su lengua “karateka” y le contestó con un "palito" para la ex de su papá. “Con la única diferencia que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella... Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo”.

Los detalles de la muerte de Maradona

Los 22 peritos que integraron la Junta Médica para analizar las causas del fallecimiento del Diez, aseguraron en su informe médico que el estado del ex futbolista era “temerario”.

"Las conclusiones de la junta son lapidarias y serán el sostén de la hipótesis del dolo eventual en la que ya se estaba trabajando", dijo uno de los investigadores judiciales.

La diferencia radica en que hasta ahora los siete imputados habían sido notificados que se los investigaba por un "homicidio culposo", delito que prevé una pena excarcelable de 1 a 5 años de prisión, pero el "homicidio simple con dolo eventual" se castiga con prisión de 8 a 25 años, lo que incluso podría derivar en pedidos de detención para algunos de los acusados.