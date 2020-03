Más de 50 brigadistas, entre bomberos voluntarios, personal del plan de manejo del fuego y trabajadores de Defensa Civil de Chubut combaten este miércoles por la mañana un incendio de campos, que se extiende en las afueras de Esquel y que se encuentra en su fase activa, consumiendo pastizales en la "cola" del fuego.



El incendio se originó el martes en proximidades de la Ruta 259, camino que separa a Trevelin de Esquel, y puso en riesgo a los barrios ubicados sobre la planta urbana en el acceso a esta última ciudad, donde se concentró todo el esfuerzo de contención con éxito.



Según las fuentes, el fuerte viento que sopló hasta el martes por la noche -aunque disminuyó su intensidad durante la madrugada- cambió la dirección e hizo "trepar" las llamas por las laderas que rodean a la población ubicada en la cordillera, alcanzando así la parte alta.

El segundo jefe de los bomberos de Esquel, David Viaytes, describió en diálogo con Télam a primera hora de este miércoles que "las llamas están controladas en la parte que da hacia la población, pero no en la cola del incendio que sigue muy activo".



Hasta ahora, el incendio consumió pastizales y vegetación baja de la zona y no alcanzó la zona boscosa, por lo que su intensidad es de relativa vitalidad, aunque se requirió apoyo aéreo a través de helicópteros y aviones hidrantes que realizaron sobrevuelos durante toda la tarde del martes.

Esta mañana, Viaytes explicó: "El fuego se mantiene activo, pero avanzó muy lentamente durante toda la madrugada y la noche porque no sopló mucho viento, esperemos que se mantenga así".



No obstante, el bombero no arriesgó un cálculo de la superficie alcanzada por el fuego indicando que "es muy irregular el avance así que se hace imposible calcular, porque además se extendió a la parte alta de las laderas" que rodean a Esquel.